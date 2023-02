Muere Burt Bacharach, el compositor detrás de grandes éxitos de Aretha Franklin, Tom Jones, Elvis Costello o Sheryl Crow

El compositor, productor y cantante estadounidense Burt Freeman Bacharach ha muerto a los 94 años de edad por causas naturales en su casa de Los Ángeles, según confirmó el representante del artista.

Bacharach llegó a apuntar en su lista de grandes hazañas hasta 73 éxitos dentro del Top 40 de canciones en los EE UU y 52 en el Reino Unido, gracias a que compuso temas para los más grandes artistas, sobre todo en la época de los años 60 y 70.

Junto al letrista Hal David consiguió sus primeros números 1 consecutivos en el Reino Unido con canciones como The Story of My Life de Marty Robbins (o Michael Holliday en el Reino Unido) y Magic Moments de Perry Como.

Más tarde llegaron otras canciones como I Say a Little Prayer, cantada por Aretha Franklin, What's New Pussycat? de Tom Jones, The Look of Love de Dusty Springfield o Make It Easy on Yourself de los Walker Brothers.

Ya en los años ochenta y noventa llegaron colaboraciones con artistas como Sheryl Crow o Elvis Costello, o incluso versiones de canciones para películas como Austin Powers.