Los alquileres suponen más de la mitad del salario de un joven en 11 grandes ciudades españolas

Emanciparse, ya sea de padres, compañeros forzosos de piso o de una relación que hace aguas, es prácticamente misión imposible para muchos jóvenes españoles. El mercado no parece tener techo. En enero, el precio medio del alquiler en el portal inmobiliario Idealista volvió a marcar un máximo histórico, impulsado por los precios de grandes urbes como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Palma, Bilbao o Málaga. Los salarios juveniles han escalado a una velocidad muy inferior a los precios, lo que ha acabado por provocar que en al menos 11 capitales de provincia españolas un joven tenga que dejarse más de la mitad de su sueldo bruto para cambiarse a un piso de alquiler.

Para acceder a un piso de dimensiones y precio promedio, los jóvenes madrileños, andaluces, catalanes, valencianos y baleares tendrían que destinar el 50% de sus sueldos brutos a pagar la renta mensual que exigen los anuncios publicados en Idealista. Si hablamos de salarios netos -los que verdaderamente perciben tras pagar impuestos y cotizaciones sociales- el sacrificio es aún mayor.

Los que peor lo tienen son los catalanes que buscan alquilar en Barcelona. Según un cálculo* elaborado por 20minutos en base a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la retribución media en Cataluña para los trabajadores entre 25 y 34 años ascendía a 1.942 euros al mes en 12 pagas en 2022. Mientras que un alquiler promedio en la ciudad condal en el mencionado portal inmobiliario ascendía a 1.346 euros al mes. Es decir, que habría que destinar el 69% de ese salario medio todos los meses a pagar el alquiler.

Tras Barcelona, Palma de Mallorca es la segunda ciudad más tensionada del país, otra urbe donde los apartamentos turísticos han elevado los precios en los últimos años. Un joven balear tendría que destinar el 67% de su salario (1.688 euros al mes) a pagar un alquiler promedio que alcanza los 1.131 euros. El problema del alquiler es cosa de islas, pues también afecta al archipiélago canario. Allí, Las Palmas de Gran Canaria (con un esfuerzo del 59% del salario para pagar la renta) o Santa Cruz de Tenerife (54%) también superan el umbral del 50%.

Al sur del país, los andaluces que buscan piso en Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz se enfrentan también a precios que superan la mitad de su salario. El caso más significativo es el de la capital de la Costa del Sol, donde un alquiler promedio en Idealista asciende a 968 euros al mes, mientras que el salario promedio de un andaluz joven apena alcanza los 1.447 euros mensuales (un esfuerzo del 67% de su salario). En Sevilla, un alquiler promedio de 806 euros representa el 58% de un sueldo medio, mientras que en Granada, (801 euros al mes y 55% de esfuerzo) y Cádiz (781 euros y 54%).

En la Comunidad Valenciana, dos capitales de provincia tienen alquileres difíciles de asumir para los jóvenes. Se trata de Valencia, donde el arrendamiento medio alcanza los 980 euros al mes en Idealista, (el 61% del sueldo promedio de un valenciano) y Alicante, con un alquiler de 855 euros, que suponen el 53% de los 1.602 euros brutos al mes que percibe de media un joven residente en la Comunidad Valenciana.

El caso de Madrid, donde un salario medio de 2.001 euros supone el 54% de los 1.089 euros de alquiler tipo, puede resultar sorprendente si se tiene en cuenta que la capital del país es la segunda ciudad con el metro cuadrado de alquiler más caro de España (16,5 €), solo por detrás de Barcelona (19,8 €).

Por un lado, el hecho de que Madrid sea una comunidad de una sola provincia hace que el salario medio autonómico se asemeje más al de la ciudad. Algo que en otras comunidades como Andalucía -donde el sueldo medio refleja una realidad más alejada a la de las grandes ciudades- no se da tanto. Además, hay que tener en cuenta que en Madrid la proporción de asalariados muy ricos respecto al total es muy superior al de otras autonomías, lo que eleva el salario medio.

*Apéndice metodológico

Como los últimos datos salariales por edad y comunidades autónomas son de 2020, se ha estimado el sueldo medio de un joven aplicando a las cifras de ese año las subidas salariales promedio que aparecen en la estadística de convenios colectivos de 2021 y 2022 (un 1,49 y un 2,78% respectivamente).

El alquiler promedio se ha estimado a partir de los precios en euros por metro cuadrado que proporciona el portal Idealista.com para enero de 2023. Como este portal inmobiliario no divulga información sobre las dimensiones de los pisos en oferta, el dato de superficie empleado se ha obtenido del último informe sobre el mercado del alquiler en España elaborado por el ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana (Mitma). Esta estadística se nutre de los datos en poder de la Agencia Tributaria sobre los alquileres que los contribuyentes dan de alta en sus sistemas. Los datos del Mitma no incluyen información sobre País Vasco y Navarra, por lo que en las cuatro capitales de provincia que albergan no se ha calculado el alquiler promedio.

Además, conviene tener en consideración un par de cuestiones. En primer lugar, los datos de Idealista reflejan con bastante precisión la situación de en el mercado, pero no son una imagen perfecta del mismo, pues no cuentan con toda la oferta (especialmente en ciudades más pequeñas).

Igualmente, hay que tener en cuenta que estos datos no tienen en cuenta la renta que pagan las personas que ya viven de alquiler, cuyos contratos no tienen por qué haberse actualizado conforme los precios del mercado. Del mismo modo, conviene recordar que hay inquilinos que viven alquilados en pisos de amigos o familiares a precios muy inferiores a los de mercado.