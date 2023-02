La maquinista del tren de Bejís habla, en exclusiva, con 'En boca de todos': "No di indicaciones a los pasajeros para que bajasen"

El pasado mes de agosto, las llamas se apoderaron de la Comunidad Valenciana y los viajeros del tren que iba desde Valencia hasta Zaragoza vivieron el pánico en primera persona cuando el incendio de Bejís los cogió a la mitad del trayecto, a la altura de Caudiel (Castellón).

Entre los pasajeros, que podían ver las llamas desde las ventanillas de sus vagones, cundió el pánico ante la incertidumbre de no saber el alcance del incendio y la falta de información por parte de los responsables de Adif que, pese a la gravedad de la catástrofe, permitieron que el tren partiera desde su destino.

Este jueves, En boca de todos ha revelado, en exclusiva, nuevas imágenes. En ellas, se puede ver el momento en el que la maquinista del tren abrió las puertas para que los viajeros, si querían, salieran corriendo a través de las vías. Además, el matinal ha contado que dos de los pasajeros llamaron a Emergencias para alertar de lo que estaba ocurriendo.

"En este tren viajaban 49 personas, sin interventor. Es decir, la maquinista estaba sola. Tomaba decisiones a vida o muerte en medio del fuego. Ella es la que, a las 17:55 horas, con las llamas acechando el tren, llama a Adif, donde le dicen que no tienen constancia del peligro. Así que, ella habla con un interventor", ha destacado Nacho Abad.

La maquinista, además, señala que en el tren viajaba una agente de Policía de paisano: "Me ha dicho 'yo soy policía, yo soy policía, abre puertas' y ha roto el cristal". El matinal ha mostrado las explicaciones de la maquinista acerca del motivo por el que abrió las puertas: "Cuando todas las alarmas de incendio estaban activas, bajé del tren y comprobé que no existía fuego ni en los bajos ni en los motores. Algunos pasajeros aprovecharon para bajarse también del tren, incluso me impidieron volver a subirme para reiniciar la marcha. En ningún momento di ninguna indicación a los pasajeros para que se bajaran del tren".

Desde el plató del matinal, el periodista y criminólogo ha destacado que el incidente en el tren ocurrió sobre las 18:00 horas, pero durante la mañana se había hecho una "previsión por escrito" en la que se alertaba de que "el incendio iba a tener una evolución explosiva" que se produciría sobre las 15:00 horas: "Recordemos que el tren sale a las 16:30 horas. Si ya había explosión a las 14:30 horas, casi dos horas después de que ese fuego se avivase estaba saliendo el tren de la estación de Valencia. Es cuando el convoy se queda atrapado entre las llamas".

Tras unos angustiosos momentos, uno de los pasajeros decidió romper una de las ventanas del tren, lo que supuso que el vagón se llenase de humo. Por su parte, desde el plató del matinal, el policía Carlos Segarra ha destacado: "El problema es que si la policía grita su profesión porque asume la responsabilidad de intentar salvar al pasaje, lo tenía que tener muy claro. Yo, en su caso, lo que hubiera hecho es ponerme a las órdenes de la maquinista, que es la jefa del tren y sobre la que recae la responsabilidad de la seguridad del pasaje. Sobre sus indicaciones habría actuado".

"Es difícil saber si hizo valer su condición de Policía por un ataque de pánico buscando que la maquinista le respondiera de una manera más pronta", ha agregado Segarra que, además, ha concluido: "La policía nunca debería haber dado esa orden de abrir las puertas. La maquinista tampoco tendría que haber aceptado esa orden porque ella tiene que hacer valer lo que ella ha interiorizado por las normas de Adif".

Desde la redacción del programa de Cuatro, una de las reporteras ha comentado que había conseguido hablar con la maquinista del tren, quien le aseguró estar sintiéndose señalada y culpada: "Tenemos que recordar que ella es otra víctima. Desde Adif a ella no le dieron ninguna indicación sobre cómo actuar. Tampoco había ningún interventor en ese tren que la ayudase a decidir".