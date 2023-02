El pasado sábado a las 7:30 horas, Pepita sintió cómo su casa se derrumbaba cuando un impacto la despertó. La vecina de Tavernes de la Valldigna, en Valencia, tiene 82 años y creyó que una bomba había impactado contra su habitación.

El responsable del accidente, que podría haber sido fatal, fue el operario de un camión de basura que, con la grúa, trataba de recoger los contenedores para verte en él su contenido. Al terminar su labor, el trabajador olvidó plegar la grúa, por lo que al arrancar, el brazo mecánico impactó de lleno contra la fachada de la habitación de Pepita, que no supo qué había pasado hasta que bajó a la calle y, al escuchar al operario, le perdonó sin dudarlo.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con Pepita, que ha destacado que "los nervios no se van": "No estoy tranquila, pero no quiero dejar mi casa, son mis recuerdos, mi vida y estoy en mi casa". "Escuché como el sonido de una bomba, pero no vi nada. No encendí ni la luz, solo salí corriendo", ha destacado la mujer.

"Yo no estaba enfadada, estaba asustada. El señor se acercó y me dijo 'señora, no lo he hecho queriendo'. Le dije que lo sabía porque somos humanos y tenemos fallos. Yo estaba tan asustada que ni lloré ni grité, estaba temblando. Cuando la Policía me vio me dijeron que habían pedido una ambulancia porque me ahogaba de los nervios y no podía coger bastante aire", ha comentado la mujer.

"La vida me ha dado tantos palos que, por uno más... Ya estoy acostumbrada", ha agregado Pepita que ha narrado que esta no es la primera vez que tiene un incidente con un vehículo, pues hace algunos años, un coche embistió contra la planta baja de su vivienda.

Además, Pepita ha destacado que el conductor del camión también se asustó "muchísimo": "Lo siento mucho por él. Son gajes del oficio, suele pasar. Son conductores, todos tenemos coche, carnet y una vez que otra, alguna vez, habremos tenido un percance".

Finalmente, el matinal de Telecinco ha querido obsequiar a Pepita con una tarta de cumpleaños, pues este jueves, la mujer celebra su 82 aniversario. La mujer ha destacado que no pensaba celebrar hoy su cumpleaños, aunque el programa ha insistido en que debía soplar las velas para seguir teniendo suerte.