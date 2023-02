Kiko Rivera acude al hospital tras sufrir un cólico nefrítico en el día de su 39 cumpleaños: "He pasado una noche de perros"

Este jueves debería ser uno de los mejores días del año para Kiko Rivera, pues cumple 39 años. Sin embargo, no lo ha empezado con el mejor pie, pues durante la madrugada tuvo que acudir al hospital tras sufrir un cólico nefrítico.

El hijo de Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento de salud, ya que el pasado mes de octubre "volvió a nacer", como él mismo declaró, al padecer un ictus. Este mal momento le hizo querer cambiar de vida y hábitos para, en definitiva, cuidarse más, aunque se le haya visto fumando y comiéndose una hamburguesa con amigos. En diciembre volvió a tener otro revés de salud, pues tuvo una fascitis plantar que le dificultaba poder moverse.

Ahora, en la madrugada de este jueves, ha vuelto a tener que acudir al hospital. El DJ publicó un story antes de que acabara el día mostrándose emocionado porque solo faltaban horas para su 39 cumpleaños, pero la siguiente publicación fue desde el hospital.

'Story' de Kiko Rivera. INSTAGRAM

"No se alarmen, solo tengo un cólico nefrítico, pero duele tela", escribió Kiko Rivera en Instagram. Este problema de salud, también llamado cólico de riñón, es una obstrucción de las vías urinarias que puede estar provocada por cálculos o piedras y provoca un dolor lumbar muy intenso. "Así empecé anoche de madrugada mi cumpleaños", añadió.

"He pasado una noche de perros", declaró poco después en un vídeo con el que quería explicar a sus seguidores lo que le había pasado. "Fui de madrugada al hospital, ahora me duele. Me duele menos, pero vaya entradita a los 39".