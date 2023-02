La familia de Chayanne después de tres décadas de matrimonio: dos hijos emprendedores y muy parecidos a él

No solo hay éxitos en la carrera profesional de Chayanne. Estos también traspasan la fama y están presentes en el día a día personal del artista. El puertorriqueño ha conseguido formar una preciosa familia que comenzó su historia hace 35 años cuando conoció a su mujer.

En 1988, Chayanne vivió el mayor flechazo de su vida. Rápidamente se enamoró de Marilisa Maronesse, quien era aspirante al título de Miss Venezuela. La joven belleza no ganó la corona del estado de Portuguesa, pero sí que fue reconocida como Miss Fotogenia y, además, se llevó el amor del artista.

A pesar de los continuos viajes de Chayanne por todo el mundo debido a su profesión, la pareja terminó casándose en 1992. Cinco años después, el 14 de agosto de 1997, nació Lorenzo Valentino, su primer hijo. Y el 10 de diciembre del 2000 llegó Isadora Sofía.

Lorenzo presenta un gran parecido con su padre. Es un amante del deporte, pues suele jugar al baloncesto y al golf. Además, como buen aficionado al fitness, ha conseguido labrarse un impresionante cuerpo.

Hace dos años se licenció en Economía y sus ganas de "hacer algo" desde tiempo atrás le llevaron a lanzar su primer proyecto empresarial, tal y como confesó en Al rojo vivo. Se trata nada más y nada menos de la marca de ropa Stamos bien, que hace un homenaje a la cultura latina.

En cuanto a Isadora Sofía, es ella quien quiere seguir la estela de su padre en la música. Nada más acabar su etapa en el instituto entró a clases de canto y piano, que le han servido para interpretar, por ejemplo, Let it Be, y que quizá le han llevado a formar parte del grupo Café con leche. Debutó como artista en el Frost Music Fest de 2021.

Tanto Lorenzo como Isadora se llevan muy bien con su prima, la influencer Lele Pons, quien es hija de Anna Maronese, hermana de Marilisa. Es habitual verles compartir momentos a través de las redes sociales.