Tristan Thompson pide perdón a su difunta madre por haber sido un mal hijo

A comienzos de enero, la madre de Tristan Thompson, Andrea Thompson, fallecía de forma repentina de un ataque al corazón. El jugador de la NBA no pudo despedirse como hubiese querido, de ahí que haya utilizado Instagram para, delante de sus casi cuatro millones de seguidores, pedirle perdón a su madre por toda la "vergüenza" y el "dolor" que le hizo pasar debido al mal hijo que había sido.

Junto a un álbum de fotos con su madre, en el que también aparece su expareja y madre de sus dos hijos, Khloé Kardashian, el pívot ha querido reflexionar sobre lo mal que se lo hizo pasar por ser noticia continuamente por sus fiestas y por ser un infiel a la socialité y empresaria.

"Querida mamá que estás en el cielo, ha pasado un mes desde que te fuiste. No me lo creo todavía. Aún me siento en lo más profundo del dolor y la pena", ha comenzado diciendo. "Mi alma se vacía cada vez que intento aceptar que mi mayor seguidora y superheroína ha muerto. No puedo agradecerte lo suficiente por ser siempre una mujer con su fe, una de las guerreras de Dios que luchó contra lo que fuera que el mundo nos arrojase", agrega.

Tristan, que afirma no saber qué hacer sin su voz, que protegió a toda la familia "gracias a la oración", continúa: "Mamá, sé que me estás mirando desde ahí arriba y quiero darte las gracias por elegirme como tu hijo, porque nos dedicaste tu vida a nosotros y a tu iglesia, dado que conocías lo malvado que es este mundo". Poco después de hablar sobre los "sacrificios desapercibidos" que realizó, Tristan entona el mea culpa.

"Fuiste una madre increíble, un modelo a seguir, mi mejor amiga y la mujer más fuerte que conozco. Sé que estás aquí mientras escribo esta carta. Todo lo que puedo decir es que me perdones, mamá, por las decisiones equivocadas que he tomado en mi vida. Lo siento por la vergüenza y el dolor. Me criaste mejor de lo que pude demostrarte. Aunque sé que pedir perdón no es suficiente", puntualiza.

"Los actos hablan mejor que las palabras. Así que no diré simplemente 'lo siento'. Estad atentos todos a las formas en que las que voy a mostrarle al mundo el increíble hijo que crio. Te demostraré que incluso cuando nos caemos y cometemos errores, nos levantamos. Eres mi motivación. Quédate a mi lado mientras me convierto en el hombre en el que siempre creíste que me convertiría. ¡Te haré sentir orgulloso, lo prometo!", ha añadido.

A continuación, y a modo de coda, Trista explica cómo piensa cuidar de la familia y le pide que se convierta en su ángel de la guarda y en la luz que le guíe cada día. "Hasta que nos encontremos de nuevo. Tu primogénito, Tristan", ha finalizado en una publicación que ha recibido multitud de comentarios y likes de personalidades como LeBron James o su excuñada, Kim Kardashian.