Poty Castillo cuenta la dramática casualidad que ha marcado su vida: nació el mismo día que murió su hermano

Javier Castillo, conocido como Poty en el mundo artístico, acudió este miércoles a Las tres puertas, el programa de entrevistas de María Casado en La 2 de TVE, para contar detalles desconocidos de su vida que emocionaron a la presentadora y a muchos de los espectadores.

El coreógrafo y bailarín dejó ver su lado más personal, detallando algunos episodios de su vida y algunos sucesos y ha revelado algunos detalles sorprendes de su vida, como fue el día de su nacimiento, el 6 de julio de 1960 en Torrelavega (Cantabria).

Sin embargo, no todo fue alegría ese día para su familia, ya que, según contó, mientras él que él llegaba al mundo, su madre veía por la ventana cómo se llevaban el ataúd blanco de su hermano, que falleció a los 9 años por meningitis. "Qué caprichosa es la naturaleza. Voy a intentar explicarlo rápido y sin emocionarme. De esto han pasado un montón de años", avanzó el televisivo.

"Mi madre me estaba dando a luz y tenía que ir a enterrar a un hijo de 9 años. Mi madre no pudo ir a llorar a mi hermano porque me estaba pariendo a mí. Fue en pleno verano, el 6 de julio, mi cumpleaños. Hacía mucho calor y la ventana de la cocina estaba abierta. Mi madre me dice que miraba por la ventana y veía marcharse al furgón fúnebre, un ataúd blanco. Me lo cuenta así, María", explicó.

Entonces, contó Poty, la matrona que estaba asistiendo a su parto lo agarró, le dio unas palmadas y le dijo a su madre: "Pepita, aquí tienes al quitapenas de la casa". Unas palabras que marcaron el rol del bailarín el resto de su vida, tal y como le ha recordado su madre en muchas ocasiones: "No pude ir a llorar a tu hermano al cementerio porque te estaba pariendo a ti", le dice.

Poty también contó cómo es la relación con su progenitora. "A Pepita tendrías que verla. Tiene 91 años y es una máquina de meter miedo. ¡Tiene una agilidad! Sale a la compra cada día y no utiliza ningún tipo de garrote", reconoció el director artístico.