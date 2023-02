Planes para el fin de semana: dos visiones artísticas de Brasil y la magia más cercana

Los planes para este fin de semana llegan con una obra que cuestiona el éxito televisivo de un presentador de moda; una bacanal circense con aire cabaretero; Chinchulina, la hija del emperador de la China, en una función familiar; una experiencia a caballo entre un evento online y teatro en vivo; el festival internacional que todos los años llena Madrid de magia; y dos exposiciones que reflejan el vigor artístico de Brasil.

1. Teatro. 'Las cartas de Cristián' de Antonio C. Guijosa

Fael García y Chema Ruiz en 'Las cartas de Cristián', de Antonio C. Guijosa © Pablo Lorente

El autor y director Antonio C. Guijosa se confirmó como uno de los valores más prometedores de nuestra dramaturgia hace unos años, con una excelente creación presentada en el Teatro Pavón. Se trataba de Iphigenia en Vallecas, un espectáculo en el que brilló la actriz María Hervás -hace poco también presente en estas recomendaciones con Yerma-. Sendos premios Max, a la mejor interpretación femenina de esta actriz y al mejor espectáculo revelación, pusieron la rúbrica de la profesión a sus trabajos.

Este fin de semana concluyen las funciones de la última creación de Guijosa en Teatros del Canal. Las cartas de Cristián narra el giro creativo de un 'cuentachistes' de la televisión, atrapado en un programa donde habita cómodo, con buenos porcentajes de audiencia, pero con la sensación de no aportar nada perdurable a su trayectoria profesional ni personal. A ello también se suma y contribuye, el reencuentro con una mujer que pasó por su vida sin ocupar el espacio que merecía, pero ahora está destinada a cumplir un mayor papel.

La función se desgrana en escenas rápidas donde destaca una aguda escritura, enlazadas con agilidad y diálogos bien pautados, gracias también a la magnífica prestación del quinteto de actores: Chema Ruiz, Ana Mayo, Fael García, Rodrigo Poisón y Cristina Bertol. A través de ellos se refleja ese ambiente de premura y obsesión por los índices de audiencia, trufado de mediocridad inflada, donde pululan fantasmones que siempre habitan en cualquier ámbito profesional donde hay que conseguir resultados rápidos sin muchos miramientos.

Un mundo limitado, zafio y desolador en el que Guijosa sitúa su trama con gran habilidad escénica, apuntando aspectos como la apropiación de ideas y el arrepentimiento posterior. El aprovechamiento del espacio que proporciona la Sala Negra de Teatros del Canal es muy destacable, ofreciendo versatilidad en un juego apoyado en contados elementos escenográficos, pero muy efectivos.

Un periodismo de carácter diametralmente opuesto al que hasta aquí hemos descrito, en el que impera un compromiso ético y cierto carácter de servicio a la sociedad, aparece en la función como llamada de atención, representado por un reportero de la vieja escuela. Un espejo en el que a todos nos conviene mirarnos, de vez en cuando, aunque resulte incómodo. Este componente se inserta sin atisbo de oportunismo, enlazado también con otros factores cada día más comunes en nuestras vidas, como el de la demencia y algunos trastornos mentales que aquejan a nuestros mayores irremediablemente.

El reparto de 'Las cartas de Cristián' saludando tras la función Adolfo Ortega

"Queremos seguir creciendo, queremos continuar nuestra línea de trabajo -señala Guijosa aludiendo a su compañía Serena Producciones-. Cada montaje es como dar un salto al vacío, y lo damos en este nuevo espectáculo con la ilusión de quien sabe que está construyendo un proyecto en el que cree". Estará hasta el domingo 12 en Teatros del Canal, así que apresúrense.

2. Arte. Brasil en Lucas Arruda y Maxwell Alexandre

Lucas Arruda. 'Untitled (de la serie Deserto - Modelo)', 2020. Sandretto Re Rebaudengo Collection

Destacamos en estas páginas dos exponentes de la vitalidad pictórica de Brasil, para evidenciar la pujanza artística del enorme país sudamericano. En primer lugar, las pinturas de Lucas Arruda (São Paulo, 1983) encuentran un acomodo excepcional en la Biblioteca del Ateneo, cuyas salas atesoran una de las más excepcionales colecciones de libros de nuestro país, sólo superada por la Biblioteca Nacional de España.

Arropadas por los miles de volúmenes aún catalogados con signaturas ya en desuso, se encuentra una veintena de pinturas que nos abren a una visión externa de la selva amazónica, observada desde la frontera que anuncia un territorio desconocido. El umbral ante el que permanecemos expectantes y fascinados. La quietud de la naturaleza que encierra una vida múltiple, invisible, pero en constante y lenta ebullición.

Biblioteca del Ateneo donde se exponen los cuadros de Lucas Arruda Miguel de Guzmán

La riqueza natural de Brasil queda apuntada con tonos apagados entre una neblina que difumina y matiza contornos, en óleos de proporciones cuadradas. Los cuadros reposan sobre las inclinadas mesas de estudio de la biblioteca, tratados casi como incunables de bibliofilia, todos protegidos por cristal. A corta distancia se advierte el minucioso trabajo de rayado con punta seca realizado sobre la pintura, que aporta relieve y definición a la floresta sugerida con sutileza.

Esta exquisita muestra permanecerá abierta al público hasta el 8 de marzo, y ha sido posible reunirla en la madrileña calle del Prado gracias a la contribución de la Fundación Sandretto Re Rebaudeng. Las pinturas están fechadas entre 2013 y 2022 y proceden de prestigiosas colecciones y museos de todo el mundo.

Una de las obras de la exposición 'Nuevo poder: pasabilidad', de Maxwell Alexandre La Casa Encendida

Y de un centro decimonónico como el Ateneo, pasamos al arte más vanguardista, que siempre cuenta con un juego de llaves disponible en La Casa Encendida. Allí se expone la obra de grandes dimensiones del autor Maxwell Alexandre (Río de Janeiro, 1990), formando estancias en forma de laberinto delimitado por grandes superficies de papel que penden desde las alturas.

La muestra se denomina Nuevo poder: pasabilidad, y en ella podemos observar una especie de pasarela de moda urbana, con las figuras flotando sobre un fondo blanco, desplazándose en el ritmo continuo de la ciudad, destacado en ocasiones por algunas franjas de color pardo. La intención del Alexandre es reivindicar la presencia de los individuos de raza negra en las creaciones artísticas, asunto que en su país es especialmente relevante, por la heterogeneidad étnica existente.

Podemos advertir como base tres colores: el blanco del fondo, el negro de la piel de las personas representadas y el color pardo, referido al papel, soporte de todas las obras expuestas. En este último caso, el término pardo tiene además un significado especial en Brasil, pues durante mucho tiempo figuraba en los documentos de identificación como tono de la piel. La muestra posee un atractivo innegable, frescura y un carácter social bien orientado. Estará abierta en las salas B y C de La Casa Encendida hasta el 16 de abril, con entrada libre.

3. Familiar. 'Chinchulina y el ruiseñor de la China'

'Chinchulina y el ruiseñor de la China' La Canica Teatro

La Sala Cuarta Pared destina las sesiones vespertinas del domingo a funciones para los más pequeños, y este fin de semana propone un viaje hasta el palacio donde habitaba el emperador de China, rodeado de porcelanas y flores exóticas. Será el domingo 12 de febrero a las 17h30 y está recomendado a niños a partir de 4 años. ¡Apresúrense que quedan pocas entradas!

Chinchulina y el ruiseñor de la China es la última creación de la compañía madrileña La Canica Teatro. El espectáculo basa parte de su encanto en la reutilización de objetos cotidianos, una de las señas de identidad de sus creadores. Además de una ardua tarea de inmersión en la narrativa y los cuentos orientales, sus autores Alba y Pablo Vergne han utilizado un tempo lento para contar una bella historia que habla de los sueños, de la injusticia social, de las desigualdades… y también de la melancolía y la alegría de vivir.

Chinchulina era hija del emperador y vencía su timidez con sólo escuchar música, lo que le provocaba lanzarse al bailoteo por todo los aposentos reales. Su alegría era tan contagiosa que hasta su padre se arrancaba a bailar con ella por pasodobles chinos.

Un día la tristeza se apoderó del corazón de Chinchulina. Solo el canto de un pájaro llamado Ruiseñor Azul podría devolver la alegría a su mustio corazón. El emperador de la China, que nunca había salido de su hermoso palacio, decidió romper con la tradición y salir en busca de ese extraño pájaro. En su búsqueda irá descubriendo los afanes, las alegrías, los desvelos y los sueños de los humildes pobladores de su vasto imperio.

4. Circo para adultos. 'Bacanal' en IFEMA

El espectáculo 'Bacanal' de El Circo de los Horrores está en IFEMA Cedida

El Circo de los Horrores finaliza en Madrid la gira de su último espectáculo, Bacanal. El 19 de febrero plegará su gran carpa instalada en IFEMA, así que no hay muchas más opciones para introducirse en esta fiesta irreverente y sensual. No, no se trata de un espectáculo para acudir con la familia, a no ser que esté bien crecidita y haya mucha confianza entre los integrantes.

Suso Silva (Premio Nacional de Circo), con su asombrosa y característica provocación, nos trae un espectáculo donde se fusiona el teatro de vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más salvaje, inconfundibles sellos de identidad de El Circo de los Horrores.

Un número acrobático de 'Bacanal', de Suso Silva El Circo de los Horrores

Un explosivo cóctel de insólitos ingredientes se agita dentro de una espectacular puesta en escena con números de circo de primer nivel: un magistral número con vertiginosas acrobacias; un número aéreo con un alto nivel de riesgo realizado con extrema delicadeza; la elegancia y la sensualidad llenan la pista con el Pole Dance, donde se fusiona magistralmente fuerza y una perfecta coordinación; el alambre flojo dejará al espectador con la boca abierta; un número de cintas aéreas volará por la cúpula de la carpa; y, para finalizar, un demostración de superación que no dejará indiferente al espectador, haciendo de la disciplina del mano a mano un trabajo lleno de motivación personal.

Monólogos ingeniosos y perversos, una cuidada iluminación, música con voces en directo y baile en cada uno de los momentos del espectáculo, donde la escenografía y el vestuario nos trasladan a la esplendorosa morada de Lucifer.

Bacanal es un espectáculo único en su género, que transporta al espectador por las siniestras bacanales y fastuosos aquelarres que despertarán sus instintos más básicos.

5. Teatro documento. 'El muro' en el Teatro de la Abadía

'El muro' es una experiencia teatral que conecta artistas en directo Teatro de la Abadía

El muro es un formato único y original, ideado por Juan Ayala, que permite el encuentro entre artistas atrapados en sus países, ya que tienen las libertades restringidas. Una conversación entre dos personas que no pueden viajar por diversos motivos, sucederá frente al público. Separados por miles de kilómetros, se encontrarán, se conocerán y compartirán sus historias, memorias y músicas. Se conectarán a través de una videollamada que el público podrá ver en una gran pantalla. Simultáneamente, dos actores encarnarán a estos dos artistas en el escenario, interpretando su encuentro en tiempo real.

El proyecto explora la imposibilidad de viajar y es una reflexión sobre la capacidad de encontrarse, condicionada por la geografía, la cultura y la tecnología, en diferentes capas de representación. Teatro documento en un formato simultáneo, presencial y online.

El primer par de artistas invitados serán el iraquí Mokhallad Rasem, asociado al teatro belga Toneelhuis, y el refugiado bielorruso Igor Shugaleev, que se encontrarán el viernes 10. El 11 de febrero el cruce de caminos será entre Riwa Houssami (Líbano) y Lucero Millán (Nicaragua), para terminar, el 12 de febrero, con Nabil Al-Raee (Palestina) y Magda Henríquez (El Salvador).

La libertad de movimiento, la censura y la autocensura, el teatro como medio provocador del cambio social o la comunicación transfronteriza, son algunos de los temas sobre los que se vertebra todo el hecho teatral que el espectador podrá presenciar en Teatro de La Abadía, del 10 al 12 de febrero. El espectáculo está coproducido por Tobacco Factory Theatres (Bristol) y Teatro de La Abadía, gracias al apoyo del British Council International Collaboration Grant.

6. Magia. XIII Festival Internacional en el Teatro Circo Price

Jorge Blass dirige el XIII Festival Internacional de Magia en Madrid Cedida

El XIII Festival Internacional de Magia de Madrid, dirigido por Jorge Blass, regresa al Teatro Circo Price un año más. Este gran evento reúne a los mejores magos nacionales e internacionales, convirtiendo la ciudad de Madrid en el epicentro de la magia mundial durante cinco semanas. Cada año, cerca de 30.000 espectadores tienen la oportunidad de descubrir que la magia nos conecta con el niño que llevamos dentro, nos hace disfrutar y creer durante un instante que no hay nada imposible.

Desde el 9 de febrero y hasta el 12 de marzo, el XIII Festival Internacional de Magia de Madrid se convierte en una cita obligada para el público de España y espectadores de otros países.

Este fin de semana comenzamos con seis funciones dentro de lo que se denomina Magia de Cerca. En la intimidad de la Sala Parish, podremos vivir experiencias únicas a corta distancia, con tres de los máximos exponentes mundiales de la cartomagia y la micromagia: el malagueño Luis Olmedo, actual campeón del mundo de Micromagia; desde Nueva York, la joven estrella de la magia americana, Emma Olson; y uno de los magos más creativos y sorprendentes de nuestro país, Adrian Carratalá, que llega desde Alicante.

Desde este fin de semana y hasta el 12 de marzo tendremos la oportunidad de contar con los siguientes magos, de los que probablemente iremos dando cuenta en fines de semana posteriores: el estadounidense David Williamson, un referente de la magia americana con situaciones mágicas inesperadas cargadas de comedia; Thommy Ten & Amélie Van Tass, desde Austria, que han llevado el mentalismo a otro nivel con su acto La doble vista; el joven ilusionista valenciano G. Alexander, que contagiará de energía el teatro con grandes ilusiones dinámicas y explosivas; la francesa Lea Kyle, que ha sorprendido al mundo entero con su nueva forma de reinterpretar el Quick Change, cambio ultrarrápido de vestuario; el venezolano Winston Fuenmayor, que mezcla diferentes artes como clown, teatro gestual, malabares y comedia, y que consigue que los objetos cobren vida en sus manos. Como colofón, Jorge Blass compartirá con el público una ilusión inédita creada para el Festival.



jueves 9 (20:00)

viernes 10 y sábado 11. (19:00 y 21:00 h)​

​domingo 13. (19:00)

... y 7. Entradas agotadas... pero habrá que intentarlo

En este apartado destacaremos algún evento que debería formar parte de los planes, pero las entradas ya han volado por completo. Maria Joao Pires llega esta tarde de jueves al Auditorio Nacional para interpretar el Concierto para piano número 3 de Beethoven, en una velada organizada por La Filarmónica. Siempre puede probarse fortuna acercándose a la taquilla poco antes del inicio (19:30), para ver si a alguien le sobre alguna entrada o invitación, que muchas veces se desaprovechan tristemente en el bolsillo del espectador. También hago un llamamiento a aquellos que estén aquejados por una molesta tos y tengan localidad, para que la cedan amablemente a algún amigo y no nos hagan pasar un mal rato durante el concierto. Dejo aquí un video de Maria Joao Pires, como consolación para los que no logren el objetivo.