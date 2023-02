Jordi Cruz responde a la polémica de Ibai Llanos sobre el elevado precio de sus platos

Tras la emotiva charla sobre el padre de Jordi Cruz en Planeta Calleja durante la noche del miércoles, el presentador quiso hablar con el chef sobre las polémicas que había protagonizado en estos años.

Para poner en contexto, Calleja explicó que el streamer Ibai Llanos había comido en uno de los restaurantes de Jordi Cruz. En un video para YouTube, este dijo que "estaba muy bueno, pero era caro", según relató el presentador.

Jordi Cruz fue honesto y respondió sin malas caras: "Ibai, no te guardo rencor", dijo pacíficamente. "Una persona como él no puede decir que mi restaurante sea caro, prosiguió.

"Hay mucha gente que se lo puede permitir. Además, hay que contar con muchas cosas, como los productos buenos y el trabajo que hay detrás de todo", explicó el chef justificando su respuesta.

También hablaron de otras polémicas en las que Cruz se vio envuelto, como cuando dijo que se casaría con Isabel Díaz Ayuso: "Yo dije que me había gustado que durante la pandemia ayudase al sector. Tres semanas después me preguntaron que si me arrepentía y dije que me casaría con ella de broma. Ese fue el titular".

Los titulares, los titulares…es demasiado fácil juzgar rápido #PlanetaCalleja — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 8, 2023

Tras dar por finalizada la charla, ambos se despidieron: "Me quedo con pasármelo bien, no molestar a nadie y crecer", concluyó en Planeta Calleja.