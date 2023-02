Jordi Cruz se emociona hablando de su padre en 'Planeta Calleja': "Estaba orgulloso de mí"

Jordi Cruz fue el primer invitado en el estreno de la novena temporada de Planeta Calleja en Cuatro. Durante el viaje, el chef y el presentador recorrieron Grecia mientras se conocían el uno al otro.

Para conocer la personalidad de Jordi Cruz, Jesús Calleja comenzó preguntándole por su familia. Esto desencadenó una emotiva conversación sobre el padre del chef, quien murió años atrás.

"Mi padre no era una persona cariñosa, pero yo lo entendía", comentó Cruz. "Aun así, no quería que se muriese sin yo haberle dicho que le quería", continuó emocionado. Calleja se interesó por este punto, preguntando si lo había conseguido: "Le dije te quiero por primera vez dos horas antes de morir", confesó Jordi.

Hoy viajamos a Meteora y a muchísimos otros lugares de Grecia maravillooooooos para este arranque se la nueva temporada de #PlanetaCalleja pic.twitter.com/rHRz7tuyS5 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 8, 2023

En la misma línea de conversación trataron el tema de los estudios: "Yo pensaba que no era buen estudiante, pero mi padre me ayudaba a sentirme mejor", aseguró durante la charla. "Cuando entré en la escuela de hostelería descubrí mi vocación y que no era tonto", prosiguió.

Tras la muerte de su padre, Cruz fue a su casa: "Encontré una carpeta con recortes míos del periódico. Estaba orgulloso de mí", dijo emocionado. Jesús Calleja también se emocionó con la anécdota.

Para finalizar con la conversación familiar, la Estrella Michelín recalcó que nunca se enfadó con su padre por cómo era: "No puedes echarle en cara a una persona que no sabe transmitir su emoción", concluyó.