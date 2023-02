Pantomima Full adelanta en 'La Resistencia' que Broncano será la estrella de su próximo vídeo

MOVISTAR PLUS+

A mediados de enero, el dúo cómico Pantomima Full, formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, visitó La Resistencia para parodiar uno de sus vídeos riéndose de que Broncano les había dejado tirados en dos ocasiones.

Casado señaló que "hay que decir que este señor -por el presentador- cumplió su palabra". El conductor del programa de Movistar Plus+ quiso poner en situación a los espectadores que no sabían de qué estaban hablando.

"Vamos a explicarlo todo, vinisteis a darme una caña increíble con que había faltado a uno de vuestros vídeos y no pude ir porque tuve una gotera en casa, y la otra vez. No recuerdo qué pasó, seguramente me lo inventaría", señaló Broncano.

Bodegas aseguró que "se te reprochó tu no asistencia", mientras que su compañero exclamó: "¡Pero esta vez cumplió y se presentó para grabar!". El gallego desveló que "este viernes por la mañana, David Broncano en uno de los vídeos de Pantomima Full".

El presentador le preguntó a los cómicos si, en su opinión, lo había hecho bien: "No parecías tú, eras camaleónico cabrón. Era brutal", respondió Casado. Bodegas recordó que el presentador les ofreció varias propuestas para el personaje: "Lo hicimos todo a toma única".

El gallego añadió que "está guay porque siempre dicen que está feo hacer sentir mal a una persona para conseguir algo, pero no, nosotros lo hicimos y conseguimos lo que queríamos".

Y concluyó diciendo: "Nos la suda ser tóxicos y poco éticos. Queríamos el vídeo y lo tenemos. Cuando queráis algo, hacer sentir mal a la otra persona".