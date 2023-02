Ana Terradillos: "Un periodista de corazón es tan exhaustivo como uno de Interior"

Este año, Ana Terradillos atravesará la barrera del medio siglo, y lo hará convertida en una de las comunicadoras referentes de la pequeña pantalla y con una vida sentimental plena y completa.

La guerra también se libra en las redes sociales. ¿Le preocupa lo que dicen de usted?Sinceramente, antes me importaba un poco, pero ahora nada. Hay que contextualizar las redes sociales porque allí solo opina una parte muy pequeña de la sociedad, es un micromundo y desde luego no dirigen nada. Twitter, por ejemplo, se ha convertido en una carnicería y hay mucha gente que se ha ido. Yo no me voy ni suelo bloquear mucho porque me gusta el diálogo: si he conseguido dialogar con gente de eta, con terroristas… ¿Por qué no voy a dialogar con gente que está en redes?

Aunque ahora la vemos en los platós, usted ha hecho coberturas de varios conflictos bélicos… He estado en tres conflictos bélicos: Afganistán, la Guerra del golfo y en Kaza y debo reconocer que han sido las mejores experiencias de mi vida a nivel periodístico. Estoy muy agradecida a la Ser porque me mandará hasta allí y poder cumplir el sueño de cualquier periodista.

Se ha transformado en una presentadora de éxito, ¿se acostumbra? La verdad es que hay cosas que han cambiado. Sería mentira decir lo contrario. Eso sí, sigo estando al otro lado, tanto es así que cuando llegué a Cuatro al día pedí a producción que me pusieran un ordenador para evitar adoptar ese rol de presentadora que simplemente consulta la escaleta. Intento colaborar con el equipo y ser partícipe de un programa que se empieza a realizar a las once de la mañana.

¿Se ha convertido en un problema? No, no, nada problemático. Estoy pegada a la actualidad, pero con sensatez, sin volverme loca.

¿Llega a desconectar de la actualidad?No llego a desconectar porque me chifla. Me acuesto con la radio y me levanto escuchando más información en radio y televisión. Estoy todo el día conectada a la información.

¿Es usted tan seria como se la ve por la tele?No, no soy seria. Me atrevería a decir que soy una vasca divertida, pero también es verdad que tengo mucho sentido de la responsabilidad y eso me hace a veces parecer más seria. Tengo mucho pundonor, mucho amor propio y soy muy directa.

También triunfa en el amor, de vez en cuando le escucho hablar de su marido…

Con Jorge me va my bien, es una relación muy asentada. Respeta mucho mi trabajo y la intensidad con la que lo afronto. Aunque no se dedica al periodismo, le encanta y muchas veces me ilumina y me da una opinión que me sirve mucho. Me escudo mucho en él.



¿El amor es para siempre?Dicen que no, pero yo espero que sí lo sea.



No es fácil convivir con un famoso, ¿Jorge lo lleva bien?Él lo lleva fenomenal porque soy una persona muy humilde. Soy de las que baja a la calle casi en pijama. Jorge siempre me dice que soy muy campechana con la gente que se me acerca.

¿Es usted feliz?Sí, sobre todo porque mis padres, mi hermana, mi chico y yo tenemos buena Salud. Estoy en un buen momento.