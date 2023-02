El PP exige el cese de Bravo por "poner en riesgo la vida de los viajeros" en Bejís

El PP ha vuelto a exigir la dimisión de la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, a quien atribuye la responsabilidad política por la gestión del incidente que provocó que el pasado mes de agosto un tren de la línea València-Zaragoza con casi medio centenar de pasajeros a bordo se adentrara en el incendio forestal de Bejís. Algunos viajeros, presos del pánico, saltaron del convoy, lo que provocó a una decena de ellos heridas por quemaduras. Además, el principal partido de la oposición acusa a Bravo de "mentir" con sus explicaciones sobre el suceso.

La portavoz popular, María José Catalá, ha anunciado este miércoles que llevarán de nuevo a Les Corts una iniciativa para reclamar la renuncia de la consellera, aunque ayer ya le instaron a dejar su cargo tras la publicación en Las Provincias de un informe de la Guardia Civil que incluye una declaración de la maquinista en la que afirma que Adif no le advirtió de ningún peligro por el incendio. "Pregunta al Puesto de Mando si hay peligro, a lo que le contestan que no", recoge el documento.

"El informe de la Guardia Civil corrobora la información que explicamos hace meses sobre el incidente del tren en el incendio y el riesgo que padecieron los 40 viajeros que iban en un tren, que nunca debió salir de la estación y nadie impidió que se encontraran con el fuego", manifestó la secretaria general del PPCV. En este sentido, exige el cese de la responsable de interior "por poner en riesgo la vida de los viajeros del tren de Bejís y mentir sobre el incidente".

Para Catalá, "el hecho de poner en riesgo la vida de 40 personas es motivo suficiente y una causa directa para asumir responsabilidades políticas por parte de la consellera". Según apunta, los informes de la Guardia Civil "corroboran lo que venimos afirmando desde hace meses, cuando alertamos que no había técnicos de emergencia por la tarde y, por tanto, nadie pudo avisar al puesto de mando y nadie se puso en contacto con Adif para que el tren no saliera porque la señora Bravo no les pagaba", añadió.

Del mismo modo, sostiene que el PP también exige la renuncia de Bravo "por no prever que hubiera técnicos de emergencia en plena ola de calor, por arreglarlo en enero y no cuando le correspondía que era en enero del año pasado, y por mentir en sede parlamentaria cuando se ha demostrado que era verdad lo que dijimos y ella negó".

Por ello, el PP apunta a "una irresponsabilidad política de la consellera por no pagar a los técnicos de emergencia para que pudieran ocupar su puesto de trabajo y advertir al puesto de mando del aviso que sí llegó a los bomberos. El aviso nunca llegó a Adif por falta de estos especialistas. Bravo debe asumir responsabilidades políticas por morosa y, sobre todo, por mentir", añadió Catalá.

En este sentido, el grupo popular ha presentado de nuevo una iniciativa para exigir la dimisión de la consellera. "No entendemos por qué la señora Bravo no ha querido asumir esa responsabilidad. Pero hoy ya no se puede mentir más. Es evidente que no se pagó a los técnicos de emergencia".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez, replicó: "Hay que tener muy poca vergüenza" para pedir la dimisión de Bravo desde el PP teniendo en cuenta la gestión que realizaron del accidente del metro, por lo que rechazó de plano las "lecciones de transparencia" de los populares. Martínez remarcó que Bravo no dirigía el operativo de Emergencias contra el incendio y puso a disposición de los grupos explicaciones e informes sobre el incidente del tren. "Ya está bien de intentar tirar barro sobre las personas", agregó.

Otra de las iniciativas del PP, la comisión de investigación parlamentaria sobre el incidente del tren de Bejís en Les Corts, fue rechazada por los grupos del Botànic el pasado mes de octubre. Entonces, los populares acusaron al Gobierno valenciano de "querer ocultar la verdad" sobre las circunstancias del suceso.

La tesis de la consellera

La principal tesis de la consellera Gabriela Bravo es que nadie ordenó cortar la vía del tren durante el desarrollo del incendio y que las llamas avanzaron de un modo sorpresivo empujadas por cambios repentinos de viento. Así lo afirmó en sede parlamentaria a mediados de octubre, cuando presentó lo que definió como el "informe definitivo" que su propia Conselleria encargó al Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Este documento descartó cualquier fallo de comunicación entre el puesto de mando avanzado del incendio de Bejís y Emergencias de la Generalitat a la hora de avisar de la proximidad de las llamas. "No he escondido nada en ningún momento", se defendió.

En una entrevista a principios de noviembre con 20minutos, el portavoz adjunto del PP, Miguel Barrachina, apuntó a "multitud de errores" en la gestión del incendio: "Algunas brigadas forestales iban con dos personas en lugar de con seis y se quejaban todos los bomberos de que tardaron en actuar porque no había mandos", aseguró. "No pedimos la dimisión por ningún error en la extinción, no sería justo, pero sí por engañar deliberadamente y mentir con reiteración en Les Corts".