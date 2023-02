Tú eliges: pasado o presente y futuro

El pasado fin de semana nos quisieron dar la sorpresa los "amigos del Partido Popular" con una foto, la de Aznar, Rajoy y Feijóo juntos. Y esa foto dice mucho, dice tanto que por fin nos desvela el proyecto del Partido Popular para el futuro de nuestro país: la España del pasado. La España de los recortes, la España de la corrupción y la confrontación territorial. Faltaba Casado, cierto, como cierto es que Pablo Casado es el único líder del Partido Popular que se ha atrevido a denunciar la corrupción interna y apostó por la regeneración en su partido y, claro, como eso de romper las tradiciones no gustó entre las filas populares, la respuesta fue inminente: adiós y lo borramos de las fotos.

Pasado es ver cómo te suben cuarenta veces los impuestos y no tener otra alternativa. Pasado es sufrir los recortes en la sanidad y la educación. Pasado es ver que tu pensión se congela y que con el salario mínimo apenas puedes pagar el alquiler. Pasado es conocer el despido. Pasado es conformarte con un contrato temporal de tres meses si quieres trabajar. Pasado es no poder emanciparte ni poder estudiar si en tu casa no son pudientes. Pasado es acostumbrarte a ver desahucios mientras se alimentan los fondos buitre. Pasado son los cortes de los suministros a los más vulnerables. Pasado son los hombres de negro. Pasado son libretas con anotaciones de dinero e iniciales a su lado. Pasado es la confrontación territorial con Cataluña y entre los catalanes y catalanas.

¿De verdad hay quienes añoran ese pasado? Mi abuela me diría: "Hija mía, ¡haberlos haylos!". Qué poco me gusta a mi recordar ese pasado, ese pasado en que los ayuntamientos teníamos que recortar nuestros presupuestos por el mandato que recibíamos de los hombres de negro y sin oír un rechistar del gobierno derechista que teníamos instalado en la Moncloa.

A mí me gusta otro proyecto de país. El proyecto que actúa en el presente y mira hacia el futuro. Sí, la España del presente y del futuro. La España que nos protege de las adversidades y los riesgos sobrevenidos, la que protege a la mayoría social y trabajadora de nuestro país. La España de los avances sociales, de la conquista de nuevos derechos y la España que recupera la convivencia.

Presente y futuro es subir las pensiones y el salario mínimo. Presente y futuro es legislar para que hoy en España haya más gente que nunca trabajando en mejores condiciones de contratación. Presente y futuro es ir a Europa y aportar soluciones, como conseguir la excepción ibérica, para que seamos el país de Europa que ahora mismo paga menos por la energía. Presente y futuro también es tener el coraje de poner impuestos cuando hace falta, y ahora hace falta. Hace falta que los que más tienen aporten más, hace falta que las grandes empresas energéticas y las entidades financieras aporten más por sus beneficios extraordinarios obtenidos. Presente y futuro son los jóvenes y por eso me gusta la España que aumenta la partida presupuestaria de becas y la que les ayuda a emanciparse. Presente y futuro es también la apuesta por la movilidad sostenible y la apuesta por la transición ecológica y la economía digital.

Yo estoy convencida de que hay mucha más gente fuera que dentro de los "haylos" que decía mi abuela. Pero una cosa es lo que yo pienso y la otra lo que opinas tú. ¿Qué prefieres? ¿Un Gobierno como el de la foto del Partido Popular que lo fía todo a las políticas del pasado, o un Gobierno, como el actual, que legisla el presente para construir un mejor futuro para todas y todos? Esa es la cuestión.