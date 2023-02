El pasado sábado se celebró la final del Benidorm Fest, que ganó Blanca Paloma, pero el resto de participantes también pueden estar orgullosos de sus actuaciones. Sin embargo, algunos de ellos también se plantean qué podrían haber cambiado para quedar en una mejor posición, como es el caso de José Otero.

El intérprete de Inviernos en Marte, que quedó en séptima posición en la final, ha acudido al pódcast de Malbert junto a Sharonne y han hablado de cómo fue la experiencia en esta preselección de España en Eurovisión.

El youtuber les ha preguntado cómo era el proceso de creación de la puesta en escena de las canciones, pues debe ser difícil plasmar lo que se tiene en mente al escenario. Y ahí es cuando el artista canario ha sorprendido con su respuesta.

José Otero: “En mi ensayo me di cuenta de que no iba a ganar. Me lo podría haber currado más.”



Programa completo con 30 días gratis: https://t.co/4vjeSxnMhE #LaRedRoom #escuchaloenPodimo pic.twitter.com/DtcpW8gs9P — MALBERT (@ItsMalbert) February 8, 2023

"Ahí es cuando me di cuenta de que no iba a ganar. Porque en los ensayos te das cuenta de los fallos que has tenido", ha opinado José Otero. "Yo creo que me lo podría haber currado más en escenografía".

"Estoy muy feliz con lo que hice, pero yo lo dije: esto es una apuesta, todos hemos hecho una apuesta y, hasta que no la vemos montada, no nos damos cuenta de si la apuesta... De lo que tenías en tu cabeza a lo que ves allí", ha reflexionado. Por su parte, Sharonne ha señalado la dificultad de pasar de ensayar en un sitio pequeño a ir a ese escenario tan grande.

Esta cuestión de la puesta en escena parece que es algo que ha preocupado a José Otero durante su participación, pues Amor Romeira aseguró este fin de semana en Fiesta que él le dijo que no estaba contento con su actuación de la final, pues hubo determinados problemas con la iluminación y no quedó como esperaba.