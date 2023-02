Reutilitzar l’aigua, aposta metropolitana per cuidar els recursos hídrics

L’emergència climàtica potencia els episodis de sequera i, en un territori densament poblat com és l’àrea metropolitana de Barcelona, l’escassedat d’aigua serà cada cop més gran.

Així ho anticipa el Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua (PECIA) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que calcula que, de cara al 2050 hi haurà un dèficit d’aigua en el territori metropolità de 130 hm3. Ara bé, amb l’increment de l’aportació d’aigua regenerada que preveu el PECIA des de 2019 fins a 2050, aquest dèficit es quedaria en 43 hm3.

Aquest pla estableix un seguit de mesures que impulsa l’AMB per tal de combatre la sequera i fomentar l’ús circular de l’aigua, a més de diferents suggeriments que eleva altres organismes que tenen competència sobre aquest recurs com ara l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Pionera en reutilitzar l’aigua

Cal puntualitzar que l’àrea metropolitana és pionera en la reutilització d’aigües regenerades: de 3,8 hm3/any que s’emprava el 2018, l’any passat es va arribar als 56 hm3/any; un volum equivalent al 25% del consum d’aigua potable a tota la metròpoli barcelonina (o a la meitat del que s’empra a la ciutat de Barcelona).

El 25% de l’aigua consumida a l’àrea metropolitana és regenerada"

"L’aigua potable té una escassedat actual i futura. És un recurs que hem de preservar, i una de les maneres és no destinar aigua potable per a usos agrícoles, urbans o industrials. L’objectiu és deixar aquesta aigua només per al consum humà", va dir Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB.

Mitjançant diverses accions, el propòsit d’aquest organisme és que, de cara al 2050, el volum d’aigua regenerada sigui superior a 130 hm3.

Accions per cuidar l’aigua

Per cuidar aquest recurs, l’AMB compta amb diferents iniciatives que s’executen des de les diverses plantes hídriques distribuïdes al voltant del riu Llobregat. Una és l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) del Prat del Llobregat, on part de l’aigua regenerada s’injecta al Delta del Llobregat, per crear una barrera hidràulica i aturar la intrusió salina que arriba del mar.

"La qualitat de l’aigua que s’injecta, després de diversos tractaments, és similar a la de l’aigua potable. L’aqüífer és un recurs extraordinari que hem de preservar", explica Fernando Cabello, director de serveis del Cicle Integral de l’Aigua de l’AMB.

Un altre projecte és el d’aportar aigua al tram final del Llobregat, per mantenir-ne el cabal ecològic i conservar-ne la flora i fauna. El 2022 es van dedicar 45 hm3 a aquesta tasca.

De la mateixa manera, l’AMB aporta aigua regenerada al riu per sobre de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí perquè, barrejada amb l’aigua del riu, la planta potabilitzadora la capta i la converteix en aigua potable.

L’AMB impulsa l’ús d’aigües regenerades entre els agricultors del Baix Llobregat. J.C.

Aigües regenerades per a l'agricultura

El territori metropolità, en formar part de la conca d’abastament Ter-Llobregat, va ser inclòs en la declaració d’alerta per sequera hidrològica de la Generalitat de Catalunya del 22 de novembre passat.

Un dels col·lectius afectats són els regants del marge dret del Llobregat, que de tenir una concessió d’1 m3/s d’aigua de riu van passar a comptar amb 400 l/s.

Una de les mesures de l’AMB per pal·liar la situació, executada amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és subministrar cada cop més aigües regenerades per al reg: entre desembre i gener van ser el 25% del total, i entre febrer i març seran del 50%.

"Si la situació ho determina, se subministraran els 400 l/s per aigües regenerades, per evitar captar aigua del riu. No hi ha problema amb la qualitat, perquè la que reben té la qualitat suficient per al seu ús", precisa Cabello.

Una altra actuació és l’habilitació d’un hidrant a l’ERA del Prat per administrar aigua regenerada en camions cisterna, i que poden ser emprats pels ajuntaments metropolitans en tasques urbanes com el reg de zones verdes, el manteniment de la xarxa de clavegueram o la neteja de carrers.

Pla director sectorial d’aigües regenerades

Recórrer a l’aigua potable per al reg, amb diversos usos industrials o inclús per a les cisternes dels vàters domèstics, és un malbaratament d’un recurs molt valuós.

Per això, des de l’AMB impulsen diferents projectes per cuidar la provisió d’aigua mitjançant la reutilització directa i indirecta.

Un és la redacció d’un Pla Director Sectorial d’Aigües Regenerades, per tal de conèixer les necessitats d’aquest recurs, organitzar el seu consum i tenir en compte la seva evolució per a les pròximes dècades.

Un altre és la rehabilitació del tractament terciari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant Feliu de Llobregat, que tracta aquest tipus d’aigües de setze municipis del Baix Llobregat. Aquesta estació de regeneració d’agua ha estat funcionant al límit i ha estat fora de servei des de l’any 2016.

L’objectiu és que torni a estar en marxa per facilitar aigua regenerada amb prou qualitat per regar els camps de la comarca del Baix Llobregat, entre altres usos.

Aportació d’aigua regenerada al Llobregat a Molins de Rei. J. C.

Connexió amb Aena

Aviat es posarà en marxa la connexió de xarxa de tractament bàsic de l’ERA del Prat amb la Terminal 2 de l’aeroport de Barcelona, gestionat per AENA, perquè aquestes aigües siguin emprades en la descàrrega de fluxors d’aparells sanitaris i en el rec de les instal·lacions. D’aquesta manera, es rebaixa la pressió sobre l’aqüífer d’aigua dolça, amb l’ús alternatiu d’aproximadament 120.000 m3/any.

En una segona etapa, es preveu abastir al Dipòsit d’Aigua No Potable Oest, que subministra a la Terminal 1, que projecta utilitzar un volum de 200.000 m3/any.

A Sant Cugat i Cerdanyola

Donat que l’estació EDAR/ERA de Riu Sec de Sabadell genera un volum d’aigua regenerada superior al que pot reutilitzar, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) proposa emprar una part important per a subministrar els municipis de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.

El primer pas serà redactar un projecte –que tindrà una durada de 15 mesos i un pressupost de 261.360 euros– per analitzar el consum potencial en aquestes comunitats i definir quines infraestructures serien necessàries per a portar-lo a terme.

Aigua regenerada a Zona Franca i La Marina

Un dels projectes de l’AMB preveu utilitzar aquest tipus d’aigües en les indústries de la Zona Franca i en els habitatges de La Marina del Prat Vermell.

Moltes indústries de la Zona Franca, a Barcelona, capten aigua de l’aqüífer profund del Delta del Llobregat, el que compromet el seu futur per a l’ús com a aigua potable.

L’objectiu de l’AMB és potenciar l’ús d’aigües regenerades en les activitats industrials per tal de potenciar l’economia circular i tenir cura d’aquest recurs. Per això s’ha iniciat la redacció d’un projecte que estudiï el consum de les diferents activitats industrials i defineixi quines infraestructures serien necessàries per a subministrar aigües regenerades, tenint en compte el que podria aportar l’estació del Prat.

"No té sentit que les indústries recullin aigua de l’aqüífer. És millor fer servir aigües regenerades i deixar l’aqüífer per a la potabilització", detalla Cabello.

Donat que al barri barceloní de La Marina del Prat Vermell s’impulsa la construcció de 12.000 habitatges, aquest projecte analitzarà la dotació d’una xarxa alternativa per a dotar d’aigua regenerada per a la descàrrega de cisternes. Aquest projecte té un pressupost de 380.908 euros, i el seu termini d’execució és de 19,5 mesos.