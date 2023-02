Bill Gates, sobre por qué hace campaña contra el cambio climático y a la vez usa un jet privado: "¿Quiere que me quede en casa?

Bill Gates no ve incongruencia alguna en luchar contra el cambio climático y a la vez seguir haciendo uso de un jet privado. Durante una amplia entrevista con la BBC emitida a finales de la semana pasada, el multimillonario fue consultado sobre si esta postura no es hipócrita. gasto miles de millones de dólares en innovación climática. ¿Debería quedarme en casa y no venir a Kenia a aprender sobre agricultura y malaria?", respondió Gates.

"Bueno, yo compro el patrón oro de, financiando Climeworks, para hacer captura directa en el aire que supera con creces la huella de carbono de mi familia", respondió el cofundador de Microsoft, que estaba siendo entrevistado precisamente en el país africano.

El multimillonario añadió que se sentía "cómodo con la idea de que, no solamente no soy parte del problema al pagar las compensaciones, sino que a través de los miles de millones que gasta mi Breakthrough Energy Group, soy parte de la solución".

La iniciativa liderada por el magnate, Climeworks, que tiene oficinas en Suiza y Alemania, cuenta con clientes como Stripe y Microsoft, y el Fondo de Innovación Climática de Microsoft ha invertido en la empresa. Dice que "utiliza una tecnología llamada 'captura directa del aire' para capturar dióxido de carbono directamente del aire". La empresa añade que la combinación del CO2 extraído con el almacenamiento subterráneo permite "la eliminación permanente del exceso y el legado de emisiones de CO2, que ya no pueden contribuir al cambio climático".

Gates ya ha hablado de utilizar Climeworks para "pagar la captura directa del aire". Aunque el sector cuenta con partidarios de alto nivel, se enfrenta a desafíos.