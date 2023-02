'En boca de todos' revela en exclusiva la conversación de la maquinista del tren que se topó con las llamas en Bejís: "Tirad lejos"

El pasado mes de agosto, el pánico se apoderó de los viajeros que iban a bordo del tren que les llevaba desde Valencia hasta Zaragoza. El infierno les pilló por el camino y las llamas del incendio forestal de Bejís, que había comenzado un día antes de su viaje, rodearon las vías del tren a la altura de Caudiel (Castellón).

Los pasajeros podían ver las llamas desde las ventanillas de los vagones y algunos optaron por bajar del tren. Además, los nervios también se apoderaron del personal de la compañía de transportes, que no sabían cuál era la mejor opción para los clientes.

Desde entonces, han sido numerosas las víctimas que se han puesto en contacto con los medios de comunicación para cuestionar cómo no se pudo predecir que el recorrido del tren atravesaría el incendio y, además, muchos de ellos se preguntan quién dio la orden de que los viajeros huyeran a pie.

Este miércoles, En boca de todos ha accedido, en exclusiva, a la conversación que el maquinista del tren mantuvo con el Centro Regional de Circulación de Adif. En ella, aseguraba que el fuego estaba prácticamente sobre las vías por las que debía circular el tren: "Nos ha rodeado el fuego. La gente se ha empezado a poner nerviosa, a romper cristales, han empezado a tirarse del tren y, claro, yo al final he dicho 'mirad, tirad lejos' porque no podía poner el tren, han empezado a poner maletas por medio, no me dejaban poner el tren en marcha".

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha podido acceder al sumario del caso. Así, Nacho Abad ha señalado que se habían encontrado varias irregularidades: "Había una reunión de control a las 13:00 horas que se suspende hasta las 18:00 horas para que asista Ximo Puig". Según la Guardia Civil, y tal como ha contado el periodista, "la maquinista indica en algún momento al pasaje que se apeen del tren".