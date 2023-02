Ana Obregón contradice las palabras de Alessandro Lecquio sobre la fundación de su hijo: "Te has equivocado"

Hace unos días, Ana Obregón presentó la fundación Aless Lecquio en Madrid, en honor a su hijo Alejandro Lecquio García, dedicada a la investigación del cáncer y del sarcoma Ewing en niños y jóvenes. Alessandro Lecquio, padre de su hijo, no acudió a la presentación y se justificó alegando que no se encontraba bien para acudir al evento.

El colaborador de televisión declaró que el sueño de su hijo se hizo palpable gracias a él: "Tiene un capital de 4 millones de euros que yo he recaudado gracias a la herencia de un amigo mío que se enamoró del proyecto", palabras que sentaron como un vaso de agua fría a la madrileña, quien no tardó en dar su propia versión de los hechos.

"Te has equivocado en decir que esa es la única donación, ya que yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir la fundación", expuso en sus redes sociales la presentadora. Además, Ana hizo hincapié en que lo más importante de este proyecto es haber podido cumplir uno de los deseos de su hijo, quien falleció el 13 de mayo de 2020.

"Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Sé fuerte para ayudar a los demás y salvar vidas en nombre de Aless", expuso Obregón. No cabe duda que la principal razón que mueve a la madrileña a dar todo de sí porque todo funcione es hacer realidad lo que un día su hijo imaginó. "El único motivo por el que me levanto cada mañana es seguir el legado de mi hijo, hacer todo lo que él quiso y no pudo", dijo en la presentación de la fundación el pasado tres de febrero.