El poco tiempo que le deja libre el cuidado de su bebé, Izaskun Gamen Burgaleta (Tudela, 41 años) lo dedica a la delegación en Navarra de la asociación Madres Solteras Por Elección (MSPE), con quienes está inmersa en una batalla política y judicial para conseguir que todas las madres solteras trabajadoras consigan ampliar el permiso retribuido por nacimiento de hijo de 16 a 32 semanas, para que sus recién nacidos tengan "los mismos derechos" que los que nacen en las familias de dos progenitores.

"Estamos reclamando las mismas semanas para cuidar con las que cuenta una familia biparental", explica Gamen, trabajadora de un museo de Tudela y que se encuentra en estos momentos en pleno permiso de maternidad por el nacimiento de su primer hijo.

De hecho, esta misma semana acaba de solicitar formalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a través de su sindicato, ELA, la ampliación del permiso de 16 a 32 semanas. Pero ya sabe que se lo desestimarán y acabará en sede judicial. Lamentablemente para su causa en una de las Comunidades Autónomas en las que los jueces están rechazando todas y cada una de las peticiones de acumulación de permisos a las familias monoparentales.

"El poder judicial permite que las juezas amplíen el permiso de maternidad pero nos lo deniega al resto. Eso no es justo"

"Tenemos a nuestros vecinos, Aragón y País Vasco, con jueces concediendo ampliaciones. Y a la Administración Foral de Navarra de nuestro lado. Sin embargo, los tribunales en Navarra nos lo siguen denegando a todas las que lo pedimos", se lamenta.

La Seguridad Social desestima todas las peticiones

Las familias monoparentales en España son el 10% del total, y en el 80% están formadas por madres solteras. Son pocas, sí, pero el modelo familiar que construyen es el que más crece desde 2016.

Según la asociación Madres Solteras Por Elección, el INSS a nivel nacional desestima todas las peticiones de ampliación de permiso retribuido. Sin embargo, desde 2020 en vía judicial se están consiguiendo sentencias favorables en primera instancia en distintas Comunidades. Y resaltan los pronunciamientos relevantes del CGPJ y del TSJ del País Vasco a su favor. No obstante, con carácter general, todas las sentencias han sido recurridas. "No se puede garantizar en estos momentos un final favorable en todos los casos", reconocen.

Izaskun Gamen explica que ella empezó vinculándose con la asociación de madres solteras para que Navarra costeara la fecundación in vitro, en medio de un declive de la natalidad. Lo ha conseguido, aunque no llegase a tiempo para su embarazo, que tuvo que financiar de su bolsillo.

"Me veo que me va a pasar parecido con el tema de los permisos por nacimiento. Que me voy a quedar a las puertas", se lamenta. No cree que pueda lograr la ampliación que acaba de pedir y le permitiría no tener que reincorporarse en marzo al museo y poder retrasarlo hasta el verano. Un tiempo que emplearía en criar a su bebé a tiempo completo y en buscar guardería.

"El Supremo se va a tener que mojar"

Gamen ve "injusto" que en Navarra solo las mujeres trabajadoras de la Administración Pública tengan el derecho al doble permiso, desde hace seis meses, aunque todavía ni siquiera se está aplicando.

"Incluso el poder judicial, por su normativa interna, permite el permiso doble a las juezas mientras nos lo deniegan al resto. Ellas pueden disfrutarlo y nosotras, no. Eso no es justo", considera.

Los argumentos de la asociación MSPE para defender un permiso de 32 semanas "es el bien superior del menor" y la igualdad de derechos de los recién nacidos. Recuerdan que así lo consigna la Constitución, los tratados europeos, Unicef. "Nuestros niños están siendo discriminados porque disfrutan de la mitad de tiempo en casa: cuatro meses en vez de ocho".

"lo que interesa es que nuestros peques tengan los mismos derechos"

En MSPE cruzan los dedos mientras esperan a que el Tribunal Supremo unifique criterios sobre este controvertido. Pero nada les frena. "Seguimos presentando reclamaciones al INSS y ante los tribunales, con el consiguiente coste económico, que es un desembolso importante".

Según Gamen, "el Supremo se va a tener que mojar, lo que no puede ser es que exista un marco jurídico para regular nuestra situación diferente según donde nazcas. Es discriminatorio que dependa de los tribunales que te toquen si lo conceden o no".

Sobre su lucha dice que ellas son "super peleonas" y que lo mejor de todo es que, aunque no le llegue la victoria a tiempo a ella, es que le ha permitido "hacer tribu". Y le consuela pensar que otras se beneficiarán. "Y así vamos mejorando, porque lo que interesa es que nuestros peques tengan los mismos derechos".