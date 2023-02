'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con la joven que acompañaba a Froilán en el 'after' ilegal: "Él no llevaba armas ni droga"

La última polémica en la que Froilán, cuarto en la línea de sucesión al trono español, se ha visto envuelto ha tenido que ver con el desalojo de un 'after' en el que se superó el aforo permitido, había menores y cuchillos, según el atestado policial.

El sobrino del rey Felipe VI no se encontraba solo en el local, sino que estaba acompañado de una de sus mejores amigas, Belén Perea, quien no ha dudado en sacar la cara por él. Así, Leticia Requejo ha recordado que la joven ya ha sido relacionada con Froilán anteriormente.

"Me insiste en que tanto ella como el resto de amigos están hartos de que se dé una imagen de Froilán equivocada. Dice, además, que él no llevaba sustancias ni armas y que tampoco ni a él ni a ella ni al resto de amigos los detuvieron. Es decir, están bastante hartos de que se le ponga una imagen o una etiqueta a este chico que nada tiene que ver con lo que ella me dice", ha destacado la periodista.

Requejo, además, ha recalcado que le "impacta cómo sacan la cara por Froilán tanto ella como todos sus amigos". Por su parte, Joaquín Prat ha destacado que nadie había relacionado al nieto de Juan Carlos I con el uso de armas. "Yo también he ido a muchos after, como no me han pegado ningún tiro en un pie, no he salido en la prensa", ha apuntado Bibiana Fernández.

"Yo entiendo que toda esta gente joven, al final, responsabiliza un poco a la prensa de todo lo que está pasando. Él, desde luego, no está involucrado de forma directa, pero estaba en un after que no cumplía las condiciones de seguridad", ha agregado Requejo, a lo que Pepe del Real ha apuntado: "Todos hemos ido a un after, pero no todos somos el nieto del rey emérito y eso es lo que, a lo mejor, hace que, sin querer, esté en los titulares". Ana Rosa, además, ha agregado: "También es que no todo el mundo sale tanto".