William Levy dedica un vídeo a sus fans al ritmo de Marc Anthony: "Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño"

La fama de William Levy se hizo palpable gracias a los diferentes papeles que ha desempeñado en varias telenovelas, a través de las cuales empezó a conocerse el rostro del intérprete. Sin embargo, su popularidad también se debe a las redes sociales, donde comparte diferentes momentos de su vida.

En Instagram le siguen más de 11 millones de personas y, en agradecimiento al apoyo que diariamente recibe por parte de sus fanáticos, el cubano compartió un vídeo dedicado a ellos.

"Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices", empezó escribiendo el actor, quien a la vez entonaba la canción Qué precio tiene el cielo de Marc Anthony mientras conducía su coche. "Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Los quiero a todos", finalizó el post.

La grabación cautivó a sus seguidores y poco tardaron en resaltar la belleza del cubano con ingeniosos comentarios. "¿No te duele la cara... de ser tan lindo?", "No es el whisky ni la cerveza, eres tú quien se me ha subido a la cabeza", "Este hombre es como el vino. Literal. Entre más viejo, más bueno", o "¡Nos vas a infartar!. Cada día más hermoso", fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios le dieron las gracias a William por las palabras dedicadas. "Levy, estamos muy contentos con tu felicidad, no dejes que te la quiten. Vuela y vive intensamente. ¡Sea feliz!" o "¿Y te preguntas por qué te queremos tanto? Basta con esas bonitas palabras, con tu sonrisa y estamos satisfechas. Tu felicidad es importante. Que Dios siempre te bendiga", escribieron algunos seguidores.