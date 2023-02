"Trabajo con vulnerables, me la pongo por precaución": mayoría de gente sin mascarilla el primer día que no es obligada a los viajeros

Después de más de mil días con la mascarilla en los transportes públicos, este miércoles España ha dado "un paso más" en la gestión -y ya normalización- de la pandemia de covid-19. Desde este miércoles ya no es obligatorio llevarla puesta al subir al autobús, al metro, al tren, en un taxi o al coger un vuelo. Los despistes ya no corren riesgo de ser multados. De los olvidos se ha pasado a los olvidos de los olvidos. En el primer día de la nueva norma, que solo mantiene la obligación de llevarla en centros médicos, farmacias y residencias, la mayoría de las personas viajan sin mascarilla, encantadas de tener algo menos de lo que acordarse, y las que optan por seguir con ella, comprenden que la situación epidemiológica ya acompaña para copiar al resto de países europeos -España ha sido la última en retirarla de los transportes, después de Alemania, que lo hizo la semana pasada-.

En un abarrotado andén de Metro de Madrid, en la parada de Atocha, Noelia, de 18 años, es de las pocas personas que se ve con mascarilla. Explica que la lleva porque está constipada y que, cuando pase el catarro, se la quitará "si el vagón no va muy lleno". Dentro del tren, no llega al 30% -cálculos a ojo- de personas que optan por cubrirse boca y nariz.

Marco, de 34 años, se siente "cómodo" sin ella y tenía ganas de que llegara este momento. No ha cogido el covid nunca, o eso cree, y afirma que ni los sitios concurridos le dan reparo. Enfrente se sienta Paula, de 50 años, que también viaja sin mascarilla por primera vez: "Era bastante incómoda, hay que tener precaución en muchos sitios, pero creo que ya va siendo hora de que se quite y nos sintamos libres", dice.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la nueva norma que regula el uso de las mascarillas en España y por la que se elimina la obligación de llevarla puesta en medios de transporte públicos.

En cambio, Maribel, de 68 años, va a seguir usándola, en los transportes y todos los interiores, para proteger a las dos personas dependientes de alto riesgo con las que convive. Entiende que "cada uno es libre, aunque preferiría que todos la llevaran", agrega. Por la misma razón también lleva la mascarilla Macarena, de 30 años: "Por precaución. Si no trabajara con vulnerables, no la llevaría". Asegura que el fin de semana tampoco hace excepciones, el virus puede entrar en cualquier momento, pero cree que, "una vez vacunados, es normal" que se adopte esta medida.

Eduardo tiene 64 años, se ha olvidado de ponérsela en el transbordo que acaba de realizar. "Venía de otra línea y me la he puesto. Ahora no me he dado cuenta de que no la llevo". Son los olvidos de los olvidos, que a partir de ahora ya no acarrean una posible multa. Cuenta que la lleva "en el bolsillo" para ponérsela cuando considere que hay mucha gente. Codo con codo se encuentra Maite, de 73 años. De viaje a ver una hermana, tampoco la lleva: "Me la que quitado porque siempre me molesta, noto que me ahogo. El covid siempre preocupa, creo que lo he pasado una o dos veces, pero de momento lo llevo bien".

Maite, sentada junto a Eduardo, ambos sin mascarilla en el primer día que es legal viajar sin ella en los medios de transporte, en el Metro de Madrid, el 8 de febrero de 2023. JORGE PARÍS

A pie de calle, en el autobús, donde no pasaba prácticamente nadie que no llevara mascarilla, un conductor de la línea 360 que está a punto de partir hacia Argüelles calcula que en lo que lleva de día "la mitad" de los viajeros han subido sin mascarilla. Se llama José Luis, no porta mascarilla y agradece la medida. En su cabina se siente "protegido" y, además, tiene la opción de ventilar abriendo las ventanas.

Un ejemplo de la paridad que describe se encuentra en la propia cola del bus, donde dos amigas acaban de llegar en tren a Madrid. Una con, otra sin.

-"Lo estaba deseando, me la he quitado hoy, pero se veía ya mucha gente sin mascarilla", afirma Toñi, de 64 años.

-"Pues yo la llevo, en los transportes públicos y donde haya mucha gente, por seguridad, aunque no sea obligatorio", tercia su amiga Tere, que este año soplará 60 velas. "Ella no se la ha puesto y yo sí. Y no le he dicho nada, claro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera".

Toñi y Tere, en el primer día en el que se permite coger el autobús público sin mascarilla, el 8 de febrero de 2023, en Madrid. JORGE PARÍS

A pocos metros se encuentra Imane, de 28 años, que dice sentirse "contenta" con la medida y confiesa que "realmente no nos la poníamos antes, solo aquí [en referencia al autobús] y en el metro, a veces, cuando nos avisaban".

Al votante de un taxi esperando a cargar se encuentra Humberto, de 58 años, que relata que "algunos" clientes ya han subido sin mascarilla. En su caso, la va a seguir usando "hasta que el virus no se controle con una buena vacuna", considera. Expone que pasó el covid "nada leve" y que cada vez que sube un cliente, se pone mascarilla. Al terminar la carrera, ventila el vehículo bajando las mascarillas en marcha.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, argumentó este martes la decisión de levantar la obligación de llevar mascarilla en los transportes públicos en la estabilización de la situación epidemiológica, con indicadores "de los más bajos, si no los que más" y, todo ello, "gracias a la vacunación". Los especialistas recuerdan la importancia de reforzar la vacunación con la tercera dosis -y la cuarta, para los más vulnerables, si bien ya puede solicitarlo cualquier persona adulta-. Los pinchazos administrados ahora ya están adaptados a la variante ómicron, que sigue siendo la predominante actualmente. En España, mientras que la inmensa mayoría de la población (el 85,9%) lleva dos dosis, el porcentaje baja al 58,8% cuando se trata de las personas mayores de 60 años con dos dosis de recuerdo.