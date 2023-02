Unidas Podemos y socios del Gobierno hacen un último intento de presión al PSOE para que rectifique sobre los perros de caza

La ley de bienestar animal, que se votará este jueves en el Congreso tras meses de complicadas negociaciones, está a punto de caer derribada definitivamente por la falta de acuerdo entre el PSOE y sus socios sobre la inclusión de los perros de caza como beneficiarios de las medidas de protección que recoge la norma. Este miércoles, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País registraron una enmienda para volver a proteger a estos animales después de que el PSOE, hace unas semanas, se aliara con PP y Vox para excluirlos. Y lo hicieron porque las conversaciones con los socialistas para retirar su propia enmienda antes de la votación de mañana jueves siguen bloqueadas y sin visos de desatascarse.

Unidas Podemos y los tres aliados parlamentarios del Gobierno registraron su enmienda al filo de la hora límite para hacerlo, tras fracasar la última interlocución con el PSOE para alcanzar un acuerdo conjunto que permitiera sacar adelante este jueves la ley de bienestar animal en el Pleno del Congreso. Ese movimiento permite ganar 24 horas para seguir negociando y también pone la pelota en el tejado de los socialistas, que ahora deberán decidir si aceptan un texto que ellos mismos no han firmado y que echa atrás la exclusión de los perros de caza de la ley o si, por el contrario, se arriesgan a que la norma caiga.

Porque ese riesgo, que el Gobierno no consiga los 176 votos que necesita en el Congreso para aprobar la norma por mayoría absoluta, ha pasado de ser un fantasma a convertirse en un peligro real y que gana cada vez más enteros según pasan las horas. Lo es porque parece poco probable que el PSOE se avenga a volver a incluir a los perros de caza como beneficiarios de las medidas de protección de la ley, tras las presiones que ha sufrido tanto de las asociaciones de cazadores y ganaderos como, en su propio seno, por parte de barones con Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

Ante esa decisión de los socialistas, Unidas Podemos y, especialmente, ERC y EH Bildu tendrán que decidir qué hacer: votar a favor de una ley que excluye a estos perros, que conforman uno de los principales colectivos de animales que sufren maltrato, o rechazarla y evitar que salga adelante en su totalidad. Esta segunda decisión supondría que ninguna otra de las medidas que incluye la norma entraría en vigor, algo que genera dudas en todos estos partidos. Pero, además, sentaría un precedente muy negativo en una semana plagada de malas noticias para el Gobierno, ya que sería la primera vez en toda la legislatura que un proyecto salido del Consejo de Ministros es derribado en el Congreso por la falta de acuerdo en el seno del propio Ejecutivo y con los socios parlamentarios.

Ante esa disyuntiva, todos los grupos esconden por el momento sus cartas a la espera de que el paso de las horas y la cercanía cada vez mayor de la derrota en el Congreso obliguen al otro a ceder. Fuentes de Unidas Podemos aseguraban este martes que los morados no van a torpedear la aprobación de la ley si ésta tiene opciones de salir adelante. Pero para ello es imperativo -si el PSOE no da marcha atrás- que ERC y EH Bildu cedan y acepten apoyarla aun sin que proteja a los perros de caza, ya que, de lo contrario, el Gobierno no tendrá los votos para sacarla adelante.

Sin embargo, los dos aliados independentistas del Ejecutivo siguen siendo muy reacios a ofrecer sus votos al PSOE, al menos por el momento. Este martes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que que "en ningún caso" su formación apoyará la ley de bienestar animal si finalmente no se retira la exclusión de los perros de caza de las medidas de protección de la norma. Y EH Bildu, pese a no haber declaraciones públicas al respecto, está mucho más cerca de las posiciones de Unidas Podemos que de las del PSOE.