Las Bomberas de Barcelona se rebelan contra la reserva de plazas para mujeres en el cuerpo: "Nos infravaloran"

Las Bomberas de Barcelona han mostrado su rechazo a la "posible implementación de cuotas" de plazas para mujeres en la próxima convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo, una decisión, dicen, que el Ayuntamiento tiene "bastante avanzada". Así se lo comunicaron la Dirección y la Gerencia de Seguridad y Prevención en una reunión el 19 de enero, han explicado en un comunicado que han hecho llegar a los sindicatos.

En el texto han apuntado que con este sistema, por el que a igualdad de puntuación en los exámenes se da preferencia a la mujer y no al hombre, las "discriminan". "Nos infravaloran como si no pudiéramos pasar la oposición por nosotras mismas", han denunciado, y han apostado por "no segregar por género y sí por capacidades y méritos".

Las bomberas han reconocido en el comunicado que las mujeres que se presentan a las oposiciones son "una minoría respecto a los hombres". Sin embargo, han asegurado que en los "últimos años" ellas cada vez son más. "De forma natural ya va cambiando la proporción", han dicho, y en lugar de por establecer cuotas, han apostado porque se haga más "visible la figura de la mujer dentro del cuerpo".

En la actualidad, han indicado desde el sindicato CSIF, las bomberas representan el 5,3% de la plantilla. Hay 30, por 570 bomberos.

No obstante, en el comunicado han señalado que "es absurdo potenciar que entren mujeres si el cuerpo no está preparado para recibirlas", pues están por mejorar "temas de igualdad" relacionados, por ejemplo, con la "maternidad" o la "lactancia".

Eugenio Zambrano, secretario de organización y portavoz del CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que desde este sindicato apoyan las reivindicaciones de las bomberas. "Creemos que las personas se tienen que medir por su valía y que eso no tiene que estar ligado a la reserva de género", ha afirmado.

Ha señalado también que "la ley estatal de igualdad establece que los planes de igualdad de cada administración deben contemplar cuotas para mujeres de entre un 25% y un 40%. Sin embargo, ha considerado que "a veces las leyes no tienen en cuenta el sentir de algunos colectivos".

Para Zambrano, más que apostar por las cuotas de género, "se debería luchar contra la brecha salarial y por la igualdad de oportunidades".

El representante sindical, por otro lado, se ha quejado de que el Ayuntamiento reunió a las bomberas para "decirles que en la próxima convocatoria de oposiciones, prevista para este año, habrá una reserva de plazas", sin reunir previamente a la Comisión Técnica de Igualdad, en la que están CSIF, UGT, CCOO y CGT. "Se han saltado un paso importante y han arrinconado a los sindicatos. Es una falta de respeto para los representantes de los trabajadores", ha apuntado, y ha pedido que se les convoque.

Fuentes municipales, por su parte, han asegurado que "no se ha acabado de formalizar" la decisión de establecer cuotas para mujeres en las próximas oposiciones para Bomberos de Barcelona.

Sin embargo, han defendido la medida, que ya se aplica en la Guardia Urbana desde hace un año. "Cuesta mucho que las mujeres se apunten a los procesos de selección de los bomberos", han dicho, y han señalado que las cuotas no las libran de tener que obtener la puntuación más alta que puedan en las oposiciones.

En el cuerpo de los Bomberos de la Generalitat, ya se abrió hace poco la primera convocatoria con una reserva del 40% de plazas para mujeres.