Seis de cada diez españoles conoce a alguna mujer que ha sido agredida sexualmente por una persona de su entorno más cercano (familiares, amigos, etc.) o en su propio vecindario. Además, el 41% opina que es en el hogar donde se producen con mayor frecuencia las violencias sexuales, seguido de los lugares de ocio nocturno.

Así se refleja en la Encuesta sobre cuestiones de actualidad: la violencia sexual contra las mujeres, publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y en la que, sin embargo, no se hace ninguna pregunta sobre la ley del 'solo sí es sí'.

El estudio revela que casi el 60% de los encuestados cree que las mujeres víctimas de agresiones sexuales denuncian "en pocas ocasiones" y el 15% considera que no lo hacen "casi nunca". El miedo al agresor, a no ser creídas, la vergüenza, o la creencia de que el proceso judicial produce mucho desgaste emocional son algunas de las razones que, según los españoles, frenan a las víctimas a la hora de denunciar. Todo ello pese a que dos tercios de los españoles cree que en los últimos años han ido saliendo a la luz cada vez más casos, y no que hayan aumentado las agresiones sexuales.

Respecto a los principales motivos por los cuales algunos hombres agreden, el 12,2% lo atribuye a problemas mentales. Aunque cabe destacar que casi el 20% opina que es, de alguna forma, resultado de una carencia educativa: el 10,6% cree que es por falta de educación y carencia de valores; y el 8,3% por bajo nivel educativo. El 6% lo achaca a una "sociedad patriarcal", otro 6% a un sentimiento de inferioridad o falta de autoestima, el 5,8% al machismo y el 4% a una voluntad de controlar a las mujeres.

El hogar es señalado como el lugar más frecuente

El hogar es, según el 41,1% de los españoles, el lugar donde se producen con mayor frecuencia las agresiones sexuales, seguido de los lugares de ocio nocturno (40,9% así lo cree), los espacios públicos (6,3%) y el trabajo (2,6%).

Datos que concuerdan con los resultados que desvelan en qué entornos las víctimas sufrieron este tipo de violencias. Más de uno de cada tres (35%) asegura conocer personalmente a una mujer que en algún momento de su vida ha sufrido una agresión sexual en el círculo familiar o de amistades. El 27% a una que lo sufrió en la zona donde vive, en su vecindario; y el 17,5% a una víctima de agresión sexual en su lugar de trabajo.

No obstante, del total de mujeres encuestadas por el CIS, el 21,7% asegura haber sufrido algún tipo de violencia, frente al 77% que dice no haber sido nunca víctima de agresiones sexuales.

Más información en breve.