Aunque diciembre y enero son, por excelencia, los meses de los juguetes, durante el resto del año también podemos añadir un nuevo modelo a la colección infantil... ¡o incluso a la nuestra! Y es que, además de las propuestas en las que los niños invierten horas de entretenimiento, hay sets de construcción dignos de coleccionista que muchos adultos exhibimos en las estanterías de nuestro hogar. Así, es inevitable ojear los catálogos de los diferentes ecommerce en busca de buenas ofertas para darnos ese capricho sea la época del año que sea o de los últimos lanzamientos.

Y si hablamos de novedades, las de Lego no nos pueden gustar más: apenas queda un mes para que llegue al mercado el set de Rivendel de El Señor de los Anillos que recrea una de las localizaciones de la Tierra Media más emblemáticas de la saga y que, por supuesto, incluirá las figuras de Elrond, el medio Elfo, Frodo Bolson, Arwen y Aragorn, entre otras. Esta propuesta, de más de 6.100 piezas, es una de las más esperadas por los coleccionistas y, por el momento, estará a la venta a partir del 8 de marzo en exclusiva en la web de la firma. Otro de los kits más populares de la saga de J.R.R Tolkien (que no es la única construcción cinéfila de la marca de ladrillos más famosa) es el Duelo de los magos, actualmente agotado en la mayoría de ecommerce.

Los videojuegos también son los protagonistas de las recreaciones de Lego, como su exitosa gama de Super Mario o el próximo lanzamiento del primer set oficial de la firma basado en The Legend of Zelda, del que se han filtrado los primeros kits de construcción, aunque se desconoce la fecha de su llegada al mercado. Otra de las gamas más exitosas de la firma es la de Creator y la de Icons, una de las favoritas para San Valentín, puesto que incluye icónicas propuestas como ramos de flores, rosas y hasta la flor de la temporada, los tulipanes. Pero si estos sets no sacian tus ansias por tener el de Rivendel en tu poder, bajo estas líneas hemos seleccionado otras propuestas rebajadas que te van a convencer.

Entre los muchos sets de construcción de Lego que pueden comprarse en el catálogo del gigante de las compras online, hemos escogido aquellos que tenían una mayor rebaja. Sirva de ejemplo la propuesta inspirada en los mundos gamers de Sonic, que tiene un 31% de descuento que supone un ahorro de 22 euros en la compra. Un set que enamorará a los fans de los videojuegos de los 90 y que, para poder ver en pleno esplendor, habrá que construir usando las 1125 piezas que incluye.

Este kit recrea uno de los escenarios del mítico videojuego. Amazon

De un éxito de los 90 a uno de los 80 con esta maqueta de Star Wars a la que no le falta detalle ni piezas (¡tiene más de 470!). Incluye varias figuritas, incluidas las de Luke Skywalker y la princesa Leia, y permite disfrutar en casa, a escala, de una nave Ala-X capaz de cambiar las alas a posición de ataque con tan solo con tocar un botón. ¿Su rebaja? Un 20% y un ahorro de 10 euros.

Este kit incluye las minifiguras de Luke Skaywalker, Leia y R2-D2. Amazon

No todo podían ser universos frikis, así que entre los juguetes que escogemos también hay que elegir alguno que pueda servir a nuestros hijos para jugar. Así que, en vez de darles la nave de los sueños de George Lucas, podemos dejarles disfrutar con este cohete espacial que pertenece a la gama Lego Friends. También tiene rebaja, un 36%, para que te ahorres 24 euros.

Este set permite recrear aventuras en el espacio. Amazon

