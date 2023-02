Samantha Hudson habla en 'Viajando con Chester' de los abusos que ha sufrido: "Me tiraban en la arena y se iban"

Samantha Hudson habló largo y tendido con Risto Mejide en Viajando con Chester acerca de sus primeras vivencias sexuales. Ella era aún una adolescente cuando estaba descubriendo su sexualidad.

En esa época mantuvo relaciones sexuales con más de 15 hombres mayores que ella: "Fue consentido porque yo quería, pero lo considero abuso sexual por cómo me trataban. Después de tener relaciones, me empujaban, me tiraban en la arena y se iban", confesó la Hudson.

Con su particular entonación siguió contando su historia: "No tenía mis gustos sexuales consolidados, pero con quienes me relacionaba sí. Estas personas ejercían un abuso de poder aprovechándose de mí".

Aunque Samantha declaró no tener nada en contra de las parejas que se llevan unos años entre ellas, sí consideró que sus casos fueron delito: "Yo era menor de edad y los hombres rondaban entre los 35 y los 70 años".

A pesar las risas de la protagonista, la seriedad siempre estuvo presente en la charla: "Es hora de que la gente entienda que decir sí, muchas veces no es decir sí. Hay momentos en los que se dice que sí por miedo o coacción. Si no hay deseo y estás forzada, para mí es abuso. No es por edad", afirmó rotunda.

Risto Mejide no dudó en sentirse identificado con la declaración de la cantante, y estuvo completamente de acuerdo con la afirmación acerca del deseo. Para finalizar, el presentador se despidió: "He aprendido muchas cosas. A no ponerle etiquetas a nadie y no dejar que nadie las ponga".