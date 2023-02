La confesión de Samantha Hudson y Risto Mejide sobre los hijos en 'Viajando con Chester': "Me parece algo feo y bonito a la vez"

Samantha Hudson se sentó junto a Risto Mejide en el sofá de Viajando con Chester durante la noche del martes. Durante el programa, la artista y el presentador abordaron diferentes temas sobre género y sexualidad.

Risto preguntó a la artista sobre su marca personal, aquella que vende ante el público: "Si quieren que sea un engendro travestido, voy a convertirlo en mi marca de identidad", contestó.

Samantha prosiguió: "Me considero una chica muy guapa, no un esperpento. Ahí fuera hay una multitud que me ve como un chico con falda y piensa que soy un engendro". De esta forma, la artista confesó que se tomaba la vida con humor.

Ha estado impresionante Samantha Hudson en Chester. Para no perdérselo. — Joni Suárez (@jonisual) February 8, 2023

La joven habló de los insultos que había recibido y cómo le habían afectado en su vida: "Si me hubieran dejado tranquila desde el primer momento, igual ahora estaría casada y con hijos", le contó a Risto de manera emotiva, aunque sin perder su carcaterísitca risa forzada.

Ante la respuesta, el presentador no dudó en preguntarle sorprendido si le gustaría tener hijos: "Sí, me gustaría. Y, además, me gustaría poder gestarlos. Me parece algo tan feo y bonito a la vez". Mejide estuvo de acuerdo: "A mí también me hubiera encantado gestar", confesó.