Bárbara Rey, en 'Vamos a llevarnos bien': "Si voy a Abu Dabi sería muy escandaloso"

Bárbara Rey y Bibiana Fernández protagonizaron un pequeño reportaje a modo de entrevista durante la primera emisión de Vamos a llevarnos bien, la nueva apuesta de RTVE en La 1.

Las actrices simularon una charla en la parte delantera de un coche descapotable, donde compartieron pensamientos sobre algunos aspectos de la vida de Bárbara Rey, aprovechando la serie que relata sus vivencias: Cristo y Rey.

"¿Viajarías a Abu Dabi?", le preguntó Bibiana a Bárbara. Ella no dudó en responder: "Hombre, es un país maravilloso. Nunca he estado, pero por lo que se oye. A lo mejor me planteo ir, pero creo que sería muy escandaloso".

Bárbara Rey: “A lo mejor me planteo ir a Abu Dabi, pero sería muy escandaloso”. #VamosaLlevarnosBien



Bibiana le mencionó el nombre de Corinna Larsen y Rey le contestó con contundencia: "No me interesa lo más mínimo. Creo que es una persona fría y distante. No me gustan ese tipo de personas".

Finalmente, charlaron sobre el atractivo de Alain Delon, el actor que se enamoró de Bárbara Rey. "¿No te parece que es el Brad Pitt de tu momento?", le preguntó. La entrevistada no lo dudó: "No. Es mucho más guapo", confesó.

"Nunca me enamoré de él. Me pidió el teléfono y estuvimos en contacto. Yo estaba muy cómoda con Alain", aclaró la protagonista al final del reportaje en Vamos a llevarnos bien.