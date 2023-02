ERC y Bildu cierran filas con Igualdad y dejan al PSOE pendiente del apoyo del PP para la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

La reforma propuesta por el PSOE para la ley del ‘solo sí es sí’ es "de sentido común" y "lo correcto". Así lo cree el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado que "resolverá" el "problema" provocado por el articulado, con más de 400 rebajas de condenas. Para ello, utilizará "el diálogo", pero "hará lo que hay que hacer".

En estos términos se ha expresado este martes en el discurso pronunciado ante los diputados y senadores de su grupo en el Congreso de los Diputados, un día después de que los socialistas presentaran la proposición de ley sin contar con Unidas Podemos. Los morados creen que esta reforma no respeta lo que ellos ven sustancial: que el consentimiento esté en el centro. El presidente, no obstante, ha señalado que la ley ya sitúa "el consentimiento en el centro de cualquier agresión sexual" y que la propuesta del PSOE pasa por "corregir" los "efectos indeseados". "Y me quedo corto, porque nadie en el Ejecutivo ni en los grupos parlamentarios que aprobaron esa ley tuvimos como objetivo que se rebajara la condena a ningún agresor", ha añadido Sánchez.

Los socialistas prefirieron no forzar el reglamento del Congreso –por la vía de urgencia– para intentar acelerar los tiempos y empezar ya a tramitar la iniciativa. Lo harán el próximo martes, por lo que no comenzará a debatirse en la Cámara hasta al menos dentro de dos semanas. Y aún habrá margen para intentar alcanzar un acuerdo que, a día de hoy, se presenta complicado, a pesar de que el PP ya ha dicho que facilitará dicha tramitación.

La primera opción del PSOE pasaba por intentar atraer a los principales socios parlamentarios del Gobierno para dejar solos a los morados en su negativa a aceptar el modelo planteado por Justicia, pero ERC y EH Bildu descartan apoyar ninguna iniciativa que no cuente con el respaldo de Igualdad. Solo el PNV sigue manteniendo una posición ambivalente y por eso el PP se perfila como el aliado más probable.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, dejó este martes "absolutamente" claro que su formación no está dispuesta a apoyar ninguna propuesta a la que no dé luz verde el departamento que dirige Irene Montero. No obstante, admitió que el PSOE se ha puesto en contacto con su formación para intentar buscar su apoyo, y se mostró dispuesto a negociar cambios. "Nosotros no vamos a ser parte del problema", añadió, aunque zanjó que no contribuirán "a volver al infierno probatorio para las mujeres que significaba la anterior legislación". En la misma línea se pronunciaron fuentes de EH Bildu.

De no reconducirse la situación, el PSOE se vería en una situación incómoda para su relato público, ya que el PP ha confirmado que apoyará la toma en consideración de la propuesta del PSOE. "Nuestros votos están a disposición para iniciar la tramitación y revisar las penas", ha dicho este martes la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. No obstante, la desconfianza asoma.

Los populares denuncian que los socialistas no llevaran la propuesta a la Mesa del Congreso y ponen en duda que lo vayan a hacer en una semana: "Prima la coalición del Gobierno frente a las mujeres; que como Unidas Podemos no lo apoya, no están dispuestos a que salga sin ellos", según Gamarra, que ha instado a que "de una vez por todas se inicie la tramitación".

A priori, el PP no encuentra líneas rojas en la propuesta socialista y la ven "prácticamente idéntica" a la que presentaron ellos el pasado diciembre. Si identifican alguna diferencia, "ya habrá tiempo durante la tramitación legislativa para limar esas cuestiones", ha manifestado Gamarra.

Los populares, no obstante, no se fían de que el texto actual sea el definitivo. "Aún pueden arreglarse con Unidas Podemos", apuntan fuentes de la dirección nacional, que temen enmiendas pactadas que ellos no puedan apoyar. Otras fuentes del PP hacen una lectura distinta y rescatan una polémica reciente: "Sánchez nunca se ha podido permitir un foto con Feijóo y por eso reventó el CGPJ".