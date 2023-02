La denunciante del portero que grababa a los vecinos en la ducha habla con 'Y ahora Sonsoles': "No te puedes fiar de nadie"

En Valdemoro ha sido detenido un hombre que trabajaba como portero de una urbanización, y aprovechaba para grabar en el baño a los vecinos mientras hacía reparaciones en la casa. Escondía el móvil en la caja de herramientas que olvidaba a propósito en el baño, hasta que una de las víctimas lo descubrió. La denunciante ha querido hablar con Y ahora Sonsoles para hablar del caso.

"En mi caso lo repitió dos veces. La primera vez que me puso esa trampa algo me extrañó", ha contado la joven, de espaldas a la cámara. "Sospeché de que hubiera algo en la caja de herramientas porque me pareció muy extraño que entrara con ella para regular la presión", ha contado.

Cuando fue a hacer la reparación de la caldera, le pidió que se duchara. Posteriormente, se llevó la caja con la cámara dentro. "Me daba miedo abrirla para no encontrarme precisamente eso", ha declarado. Además, se aseguró poniendo la cesta de la ropa sucia delante.

"En la segunda vez, la semana pasada, me decidí a abrirlo porque tenía que estar segura", ha explicado. "Siguió la misma operación, y al abrir la caja me encontré con un móvil apuntando a un agujero", ha explicado. "La historia que te contaba era convincente y, además, era bastante amigo. Son muchos años y teníamos mucha confianza", ha defendido.

"Tengo unos vecinos estupendos, algunos de ellos policías y decidimos cómo actuar. Una vecina propuso sonsacarle a él lo que habría hecho con una persona de confianza", ha relatado. Y así hicieron: "No tardó nada en reconocerlo. Reconoció que había grabado cosas bastante graves que no quiero decir porque no está demostrado nada, lo están analizando".

Y es que el detenido grababa tanto a hombres, como mujeres y niños para "uso propio". "Llamamos a la guardia civil, vino y se lo llevó", ha detallado la denunciante. "No te puedes fiar de nadie", ha defendido. El portero tiene pareja y un hijo de seis meses y, aunque lo detuvieron, ya está en la calle.