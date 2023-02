'Sálvame' saca a la luz una posible deslealtad de la pareja de Frigenti: "No voy a acabar una relación por un tonteo"

Sálvame ha comenzado este miércoles asegurando que una de las parejas que forman a sus colaboradores podrían tener una relación abierta. Finalmente, han señalado que sería Miguel Frigenti y, pese a asegurar que son monógamos, cuando se le ha presentado la primera prueba el colaborador no ha reaccionado bien.

El testigo anónimo hablaba sobre aquella noche: "Estaba en una discoteca con mis amigas y estaba con su novio Nua, y luego su novio desapareció. Estaba con otro chico en otra parte de la discoteca, muy juntos. Era muy basto. No se estaban besando, pero....".

"Yo flipé, y llegué a pensar que no estaban juntos. Pero, luego, me di cuenta de que Miguel le estaba buscando desesperadamente. Se le veía desesperado. Una hora y media buscándole. Apartaba la gente, levantaba la mirada por si lo veía, preguntándole a un camarero...", ha descrito el testigo.

"Recuerdo el momento. A mí también me podría haber pasado porque quizás bebimos más agua con misterio del que deberíamos. Al final, lo que me importa es que me fui con mi novio a mi casa y me pidió perdón", ha reconocido. Sobre las disculpas, ha asegurado que fueron porque no le cogió el teléfono.

"Él me dijo que también me estaba buscando a mí. No quise saber más", ha declarado. "Lo que me dijo no es que no me convenciera, sino que quise cerrar es capítulo". "Si estuvo ligando con otro, que le aproveche", ha dicho. "No voy a acabar una relación por un tonteo, que lo puede hacer cualquiera", se ha defendido.

Por otro lado, ha asegurado que se le encogió el corazón: "Lo di por sentado, porque te puedes perder diez minutos, pero una hora...". "Al hablar del tema tampoco quiso profundizar. Dice que no se acuerda", se ha sincerado. "No me lo ha contado, pero tampoco hace falta que me lo cuente", ha explicado, puesto que él no quiso indagar más en el tema al día siguiente.

"Lo que le pasó me puede pasar a mí también. Cada uno tiene sus límites", ha defendido. "No voy a tirar por tierra un amor tan puro porque haya tonteado una hora con alguien. Me parecía de ser un descerebrado", ha manifestado. Eso sí, "no le reconoció nada" cuando se lo preguntó.