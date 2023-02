Pilar Rubio ha sido invitada por Laura Escanes al último capítulo de su pódcast, Entre el cielo y las nubes. En él, han mantenido una charla en la que la presentadora ha hablado sin tapujos sobre la educación de sus cuatro hijos.

La modelo comenta que Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano no son conscientes de la fama y repercusión mediática que tienen tanto ella como su marido, Sergio Ramos. "Lo ven normal. Son niños, van al cole con sus amigos y tampoco juegan mucho al fútbol", apunta.

Sobre el mayor, que ya tiene ocho años, Pilar Rubio cuenta una anécdota reciente que le ha ocurrido con él: "Mi hijo a veces me viene y me dice: 'Es que no sé quién tiene un móvil, yo quiero uno'. Y yo le digo: 'Pero tú dónde vas, chaval'. Yo me compré un móvil para trabajar cuando tenía dinero'".

Con esto, la comunicadora asegura que tanto ella como Sergio Ramos intentan que sus hijos "valoren las cosas" y vean que lo que uno quiere, cuesta conseguirlo.

"Yo no les doy paga ni nada, son niños pequeños. Si quieren dinero, les digo: 'Vale, pues tendrás que trabajar'" prosigue Pilar Rubio con sus declaraciones.

Asimismo, reflexiona sobre su pasado y el del futbolista: "Mi padre me ponía a limpiar los cristales de la tienda que teníamos todos los sábados. Venimos de familias supernormales, lo único que hemos hecho es currar".

"Tienen mucha consciencia del esfuerzo y el sacrificio", concluye sobre la educación de sus pequeños.