Que el Partido Popular garantizara este martes sus votos para que la reforma socialista de la ley del 'solo sí es sí' pueda comenzar su andadura legislativa no supone un apoyo asegurado a dicha propuesta en el Congreso. Si bien los de Alberto Núñez Feijóo ven en la proposición del PSOE similitudes "casi idénticas" a la que presentaron ellos mismos el pasado diciembre, no se fían de que el texto que hizo público el lunes los socialistas sea el definitivo.

Y es que "aún pueden arreglarse con Unidas Podemos" y 'colar' enmiendas que los populares no puedan apoyar, apuntan fuentes de la dirección nacional del partido. Así, el PP desconfía de Sánchez y no descarta que de aquí al próximo martes -cuando el PSOE tiene previsto someter su propuesta a la Mesa del Congreso- el texto cambie en consenso con su socio de Gobierno e impulsor de la norma.

Las sospechas de que el PSOE no ha cerrado la puerta definitiva a un posible pacto con Unidas Podemos se sustentan en que no se aprovechase la reunión de la Mesa del Congreso de cada martes para calificar el texto por vía de urgencia. Y ayer era martes.

"Lo que hay detrás de que hoy no se haya llevado acabo la calificación en la Mesa es que prima la coalición del Gobierno frente a las mujeres; que como Unidas Podemos no lo apoya, no están dispuestos a que salga sin ellos", valoró la portavoz paramentaría cuca Gamarra. Fuentes socialistas justificaban que esta es una vía excepcional y que lo presentará el próximo martes, siguiendo "el procedimiento habitual legislativo".

Otras fuentes del PP hacen una lectura distinta. "Sánchez nunca se ha podido permitir un foto con Feijóo y por eso reventó el CGPJ". Los populares sacan de nuevo del cajón aquel pacto frustrado entre ambos partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el pasado mes de octubre. Pues cuando el acuerdo estaba a falta de sello y firma, el PSOE recuperó su intención de eliminar el delito de sedición.

El PP, que jamás pasaría por ese aro, entendió este movimiento como una reculación estratégica de Pedro Sánchez para no hacerse una foto con Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas lo negaron, pero mantuvieron su iniciativa hasta introducirla en el Código Penal, junto a las rebajas a corruptos.

Como en aquella ocasión, la reforma es urgente. Aunque en el caso del si es sí, los socialistas tienen más que perder, ya que los efectos adversos de la ley les puede quitar votos de cara a las próximas elecciones. Bildu y ERC se han posicionado junto a Unidas Podemos y solo apoyarán la reforma de Sánchez si cuenta con el aval de Irene Montero.

O bien el PSOE se deja fotografiar con el PP o llega a un consenso con UP. En cualquier caso cada día lo tienen más complicado para hacer que los ciudadanos lo olviden en las urnas. "Ya nos ocuparemos nosotros de recordarlo", advierten desde el PP que ha hecho de la ley sí es sí su leit motiv de la campaña electoral.