Javián, de 'OT 1', sale en defensa de Chenoa por sus palabras sobre el machismo en su edición: "Si ella lo sintió, está muy bien que lo diga"

Sálvame ha invitado a su plató a Javián, concursante de Operación triunfo 1 para hablar de las últimas declaraciones de Chenoa en diversas entrevistas. La cantante ha asegurado que no ganó por machismo, dado su carácter. Su compañero ha comentado este tema sobre lo ocurrido en la edición del concurso que compartieron.

La tertulia de Telecinco ha señalado que los 'triunfitos' se defienden unos a otros tras criticarse entre ellos y al formato. Cuando le han señalado al invitado que la argentina ha tirado por tierra todo lo construido, él lo ha negado, a diferencia de otros compañeros, que se han desmarcado de los comentarios de la cantante.

"La he llamado hace un rato y le parece muy bien que venga", ha comentado Javián. Adela González le ha preguntado entonces si él cree que no ganó precisamente por machismo: "Eso es una opinión de cada uno, pero yo no estoy de acuerdo".

El 'extriunfito' también ha comentado lo que siente cuando hablan de ellos en televisión: "Es divertido y nosotros lo vemos de manera diferente. Yo tengo 48 años y me la pela lo que piense, ya no Chenoa, sino cualquiera".

"A Chenoa la adoro en todos los sentidos. Tiene una personalidad que me flipa y esas cosas que dice son auténticas", ha expresado. De hecho, ha defendido su decisión de hablar: "Si ella lo sintió, está muy bien que lo diga. Me parece auténtico".

También ha defendido el compañerismo entre ellos: "Estoy seguro de que Rosa le pide cualquier cosa y Chenoa está ahí". Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha opinado lo mismo que Javián: "Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver si Chenoa no va a poder decir lo que quiera".