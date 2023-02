Dakota Johnson se sincera sobre su depresión: "He conseguido sobrellevarla con la ayuda de profesionales"

Tras su papel en la saga Cincuenta sombras, la carrera de Dakota Johnson despegó hasta lo más alto. La hija de Melanie Griffith es una de las actrices más codiciadas de Hollywood.

La joven actriz no solo es conocida por sus dotes actorales, sino también por su encantadora personalidad. En todas las entrevistas que ha concedido ha demostrado su sinceridad, independientemente del tema. Tal es que, en sus más recientes declaraciones, no se ha escondido y ha hablado sobre su salud mental.

La joven lleva varios años luchado contra la depresión que padece y así lo ha contado: "He lidiado con la depresión desde muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Ahí fue cuando, con la ayuda de profesionales, fue como, 'Oh, esto es algo a lo que me puedo agarrar'".

Dakota ha asegurado que para ella los especialistas la ha ayudado en todo momento, especialmente para poder sobrellevar el día a día: Mi mente se mueve a un millón de kilómetros por minuto. Tengo que hacer mucho trabajo para filtrar pensamientos y emociones, y voy mucho a terapia".

De hecho, ha querido hacer una pequeña reflexión sobre lo que es para ella su enfermedad "Pero he aprendido a encontrarla bella, porque puedo sentir el mundo. Supongo que tengo muchas complejidades, pero no me drenan. No las hago problema de nadie más".