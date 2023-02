El Ayuntamiento de Móstoles investiga un presunto fraude en el empadronamiento del candidato del PP que los 'populares' niegan

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado este martes investigar si el candidato del PP a la alcaldía de la ciudad, Manuel Bautista, está correctamente empadronado en el municipio. El expediente de comprobación, según ha confirmado el propio Consistorio, se ha abierto después de que se haya recibido un anónimo en el que se denuncia "aportando indicios" que Bautista, quien también es viceconsejero de Educación el Gobierno de la Comunidad de Madrid, vive en Fuenlabrada pero se empadronó en diciembre en una vivienda de Móstoles.

Este es un extremo que se ha negado desde el PP, que mantiene que Bautista vive en la ciudad y que el empadronamiento se ajusta a la ley vigente. "El señor Bautista es de Móstoles de toda la vida, sus padres viven en Móstoles, sus suegros viven en Móstoles, él está empadronado en Móstoles y vive en Móstoles", ha aseverado Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea regional, tras ser preguntado por la apertura del expediente.

"No entiendo la polémica… bueno sí la entiendo: el PSOE de Móstoles está muy nervioso", ha agregado el diputado 'popular', que ha tildado la investigación como "polémica artificial". "Se está produciendo un Toni Cantó de manual", ha ironizado Juan Lobato, portavoz del PSOE, quien ha instado a ver cómo termina el expediente y ha recordado que la ley permite presentar como candidato a la alcaldía a una persona que viva en otro municipio. "Si no era de allí no hace falta intentar un fraude como se está investigando (...) no hay que intentar engañar a los vecinos", ha añadido al respecto.

La portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, ha valorado como "una estrategia de desprecio a la labor de los municipios" el presunto empadronamiento irregular y ha destacado que su formación no tiene "ese problema". "Nosotros tenemos un candidato, Emilio Delgado, que es más de Móstoles que las farolas", ha apuntado.

"El PP nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras, ya lo vimos con el señor Toni Cantó, al que al final hubo que montarle una oficina, un chiringuito", ha lanzado por su parte Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, mientras que el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, solo ha querido subraya que su formación defiende "el derecho de cualquier español a ejercer sus derechos y a postularse como candidato donde considera". "En estas guerras entre el PP y el PSOE no vamos a entrar", ha zanjado.

Desde el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por la socialista Noelia Posse, se ha especificado que será el departamento de Estadística el que realice "las actuaciones necesarias" para llevar a cabo la comprobación de residencia. "En caso de que la vivienda en la que se ha empadronado Manuel Bautista en Móstoles no sea su domicilio habitual, procederá a la baja del padrón municipal", ha asegurado este martes el Consistorio mostoleño en un comunicado.