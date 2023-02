ERC y Bildu cierran filas con Irene Montero y complican al PSOE la estrategia de acorralar a Podemos para reformar el 'solo sí es sí'

Al PSOE se le comienzan a cerrar puertas para forzar a Unidas Podemos a apoyar su reforma de la ley del 'solo sí es sí'. La primera opción de los socialistas pasaba por intentar atraer a los principales socios parlamentarios del Gobierno para dejar solos a los morados en su negativa a aceptar el modelo planteado por el Ministerio de Justicia. Pero dos de los tres aliados más estables del Ejecutivo, ERC y EH Bildu, han descartado apoyar ninguna iniciativa que no cuente con el respaldo del Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, con lo que únicamente el PNV sigue manteniendo una posición ambivalente entre las posiciones de PSOE y Unidas Podemos y el PP se perfila como el aliado más probable de los socialistas.

Quien se pronunció con mayor claridad este martes sobre la proposición de ley del PSOE fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que intentó no salirse del guion para no contribuir al "ruido" pero que dejó "absolutamente" claro que su formación no está dispuesta a apoyar ninguna propuesta a la que no dé luz verde Igualdad, como actualmente ocurre con la de los socialistas. Para Rufián, se trata de lo mismo que ocurriría "con cualquier otra ley que hubiera presentado un ministerio y que se hubiera aprobado con 200 votos si alguien dijera que va a presentar una rectificación sin contar" con el departamento en cuestión.

El portavoz, no obstante, admitió que el PSOE se ha puesto en contacto con ERC para intentar buscar su apoyo al texto, y se mostró dispuesto a negociar cambios en una ley que, dijo, es "perfectible, como todas". "Nosotros no vamos a ser parte del problema, vamos a hablar con unos y otros y a intentar mejorar lo que se pueda mejorar", aseguró Rufián, que sin embargo hizo algo muy poco habitual en sus intervenciones: hablar de una "línea roja" en esa negociación. "En ningún caso ERC va a contribuir a volver al infierno probatorio para las mujeres que significaba la anterior legislación", porque la del solo sí es sí y su modelo penal -considerar agresión sexual todo aquel acto sexual en el que no haya habido consentimiento- son "necesarios", zanjó Rufián.

Además, con su acercamiento a Montero, el portavoz parlamentario de ERC también intenta poner en un apuro a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que acusó este martes sin nombrarla de "contemporizar" por el silencio que ha mantenido en las últimas horas en relación a la iniciativa del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. No obstante, ERC ya mostró el lunes sus dudas sobre la proposición de ley de los socialistas, que la formación calificó como "demasiado laxa en el consentimiento".

El posicionamiento de Rufián se suma a la negativa de EH Bildu a apoyar cualquier cambio en la ley que no cuente con el beneplácito del Ministerio de Igualdad. Tal y como confirmaron el lunes fuentes del partido abertzale el lunes, EH Bildu está dispuesta a "retocar" la norma del 'solo sí es sí', pero, a su juicio, "las modificaciones que se hagan deberán contar siempre con el visto bueno" del departamento que lidera Irene Montero.

Las palabras de Llop ahondan la brecha

El movimiento de los dos principales socios nacionalistas de izquierdas del Gobierno complica sobremanera al PSOE la estrategia de intentar dejar solo a Unidas Podemos para que los morados acepten volver a hacer distingos en el delito de agresión sexual en función de si ésta se ha producido con o sin violencia. Para la formación esa constituye una línea roja infranqueable porque, a su juicio, supone renunciar al corazón de la ley del solo sí es sí, y este martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que su partido ha "buscado desde el principio y con denuedo una respuesta unitaria" por parte del Gobierno y acusó al PSOE de haber "roto la negociación".

A lo que aspiran los morados es a que la formación socialista vuelva a sentarse en la mesa para intentar pactar una nueva propuesta de modificación de la ley del solo sí es sí que puedan compartir ambos socios. Esa vía, no obstante, parece muy complicada de desbloquear, habida cuenta de que este martes los ánimos volvieron a crisparse después de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, defendiera la proposición de ley del PSOE y asegurase que, lejos de lo que defiende Unidas Podemos, es "sencillo" demostrar que ha habido violencia o intimidación en una agresión sexual porque "con una herida" ya se acredita, unas declaraciones que encendieron a los morados.

De no reconducirse la situación, el PSOE se vería en una situación muy incómoda para su relato público, ya que dependería enteramente de que el PP apruebe su proposición de ley para que los cambios en la norma del 'solo sí es sí' salieran adelante. Aunque eso se decidirá en unas semanas: este martes, los socialistas prefirieron no forzar el reglamento del Congreso para intentar acelerar los tiempos y empezar ya a tramitar la propuesta, por lo que la iniciativa no comenzará a debatirse en la Cámara Baja hasta al menos dentro de dos semanas. Y aún entonces habrá unas semanas por delante para intentar alcanzar un acuerdo que, a día de hoy, se presenta muy complicado.