Irene Montero dice que hará "todo lo posible" para que la reforma del 'sí es sí' no implique "preguntar a las mujeres si se resistieron"

La postura del Ministerio Igualdad se mantiene: harán "todo lo posible" para evitar que la reforma socialista de la ley del 'solo sí es sí' salga adelante en los términos en los que está planteada ahora. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido este martes estar ante un "momento difícil" por la propuesta del PSOE que, a su juicio, implica "volver al Código Penal de La Manada basado en la violencia y la intimidación, que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas o si se habían resistido".

"Estamos en un momento difícil, enfrentándonos a un posible retroceso de derechos", ha denunciado la titular de Igualdad en los pasillos del Senado, donde también se ha dirigido a "todas las mujeres" del país a quienes ha prometido que trabajarán para "preservar el consentimiento como centro del Código Penal".

Responde así a la defensa que han hecho algunos miembros del ala socialista del Gobierno de la proposición de ley presentada este lunes, y mediante la cual pretenden volver a introducir la violencia y la intimidación como aspectos para computar penas más altas por delitos sexuales. Una fórmula que ha sido rechazada por los de Unidas Podemos (y, por ende, Igualdad) desde el minuto uno, y que ahora será negociada en el Congreso de los Diputados con el resto de grupos parlamentarios.

Según ha aseverado Montero, probar que se ha producido violencia o intimidación durante una agresión sexual no es algo fácil. "Más bien lo contrario", ha subrayado. "Supone tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo, y eso es un calvario probatorio que con la ley del 'sí es sí se acabó", ha añadido, antes de reiterar que van a intentar salvaguardar que "todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual" y que harán "todo lo posible para preservar el Código Penal y el consentimiento en el centro".

La ministra no ha querido revelar si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras el choque que esta reforma ha provocado entre los socios de coalición, y ha reiterado que lucharán por no volver a un esquema que, a su juicio, "supone probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual". "Hay millones de mujeres que salieron a la calle para defender que 'solo sí es sí', y es lo que vamos a intentar preservar ahora", ha concluido.

Unas palabras que van en línea con lo manifestado este lunes por su número dos, Ángela Rodríguez, quien mostró su rechazo frontal a la reforma del PSOE durante una comparecencia ante los medios en la que también alertó sobre los "efectos dañinos" que la iniciativa puede acarrear para las mujeres. Recordó Rodríguez que el grupo de expertos que analizó la aplicación del Convenio de Estambul alertó de los problemas de centrar los delitos sexuales en la violencia y la intimidación, pues la mitad de las víctimas sufren un "miedo paralizante" ante una agresión sexual, lo que les impide "ofrecer resistencia" y poder demostrar que hubo violencia.

Una versión contraria a la de la otra parte del Ejecutivo, que, aunque defiende que la norma es una "buena ley" que protege los derechos de las mujeres, sostiene que es necesaria una reforma ante los "efectos indeseados" que ha provocado su aplicación en algunas rebajas de condenas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciaba este martes al respecto, asegurando que se trata de un asunto "de sentido común" corregir el problema.