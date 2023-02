El terremoto en la frontera entre Turquía y Siria no deja de sumar víctimas tanto mortales como heridas. Todo es mentira habló sobre el momento del seísmo con un turista argentino en la zona de la Capadocia, pero el programa de Cuatro también ha querido conocer de cerca la situación al otro lado de la frontera.

Por ello, ha conectado este martes con George Sabé, un ciudadano sirio que ha explicado las consecuencias del sismo desde Adepo, ciudad al norte del país: "Todo lo que habéis hablado de Turquía para mí es mucho más grave aquí".

"Después de seis años de guerra, después de cinco años de sanciones económicas a la población, nos llega este terremoto", ha declarado Sabé, afligido. Además, ha narrado el momento de los hechos: "Llegó en un momento en el que no había luz a las cuatro de la mañana, porque tenemos en Adepo dos horas de electricidad al día".

"Hace frío, no había calefacción, estaba lloviendo. La gente se levantó por el terremoto y se sentía perdida. No sabía lo que estaba pasando y la gente salió a la calle. Es terrible", ha expresado el ciudadano sirio. "Hoy estamos perdiendo la esperanza", ha añadido.

Sabé también ha reivindicado la diferencia entre Turquía a Siria: "¿Por qué ayudan a Turquía y no a Siria? No está llegando ayuda aquí". "No nos quieren, no somos personas que merecen esa ayuda", ha reivindicado, muy emocionado. "Lo he sentido y lo he sufrido, y veo a la gente perdida. Ellos también merecen vivir y derecho a la ayuda", ha explicado.

Muy afectado, ha contado que siguen buscándose vidas en los edificios derrumbados, pero ha insistido en la ayuda. "Somos víctimas del terrorismo, víctimas de la economía, y víctimas de un terremoto. Es horrible en este siglo", ha manifestado.

"Estoy hablando de derechos humanos. Estamos en una situación crítica, apocalíptica, y nos hace sufrir más saber que el mundo no quiere saber nada, porque estamos bajo sanciones", ha continuado exponiendo.

"Por favor, llevadnos al mundo a través de vuestra televisión el sufrimiento de la población siria", ha pedido. "No queremos mendigar la ayuda, es un derecho humano", ha expuesto. Risto Mejide ha expresado su aflicción: "Tengo el corazón encogido".