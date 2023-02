El Pleno celebrado este martes por el Tribunal Constitucional para deliberar sobre el recurso a la ley del aborto de 2010 ha decidido rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel, que deberá por tanto tomar parte de la decisión de la corte de garantías, lo que garantiza que el tribunal tenga la mayoría suficiente para deliberar. La magistrada conservadora solicitó retirarse argumentando que en 2010 formó parte de la elaboración de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se mostró crítica con la ley. El Pleno, sin embargo, ha rechazado su solicitud, entre otras razones porque aquello ocurrió "hace más de 12 años" y el informe nunca fue trasladado al Gobierno.

Este miércoles, según han confirmado a 20minutos fuentes del tribunal, el Pleno estudiará las recusaciones presentadas por cinco exdiputados del PP contra cuatro magistrados. Los cinco recurrentes, entre ellos el exministro de Defensa Federico Trillo, han solicitado apartar del Pleno al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a los magistrados Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán y a la propia Concepción Espejel, a la que se recusa por el mismo motivo que la ha llevado a pedir su abstención.

El recurso, que no cuenta con el apoyo de la actual dirección del Partido Popular, señala a Conde-Pumpido porque en 2010 era fiscal general del Estado, a Montalbán y Espejel porque formaban parte del CGPJ y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011.

De salir adelante, las recusaciones podrían suponer una amenaza para el cuórum del Pleno (se necesitan ocho magistrados para deliberar y si todas las recusaciones se aceptan solo quedarán siete). Pero la decisión tomada este martes sienta un precedente, al menos en lo que respecta a Montalbán y Espejel.

El rechazo a la abstención de esta última se fundamenta en que "la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de doce años". Según ha informado el propio tribunal, es "habitual" que los magistrados del TC se hayan pronunciado en algún momento sobre un asunto que se debe estudiar porque "son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional" y eso "no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales".

Además, la corte de garantías constitucionales alega que la abstención "ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares". Todos estos argumentos sirven de igual manera para justificar la no recusación de ambas exvocales del CGPJ. Pese a que el TC ha optado por rechazar la abstención, tres magistrados conservadores -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa- han anunciado que cada uno de ellos presentará un voto particular pronunciándose sobre esta decisión.

El Constitucional acepta las abstenciones de Campo y Díez

La ley del aborto no era el único asunto a tratar en el Pleno de este martes, que ha deliberado sobre las solicitudes de abstención de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, que piden apartarse de varios recursos. El TC ha respaldado a Campo y le permitirá apartarse de siete asuntos por su pasado como ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y por su relación con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

La primera circunstancia le evitará tratar con los recursos impuestos al decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica por la pandemia; a la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid en el ámbito de la Administración de Justicia; y a la ley de Educación.

El TC también ha considerado justificada su abstención de los recursos presentados por PP, Cs o Vox contra las decisiones de la presidenta del Congreso de retirar el escaño al ex diputado 'morado' Alberto Rodríguez; aceptar las fórmulas de acatamiento de la Constitución usadas en 2019 por diputados de Unidas Podemos y partidos independentistas; y de no requerir al Gobierno los expedientes de los indultos del 'procés'. Todas estas abstenciones se fundamentan en que el exministro de Justicia mantiene una relación sentimental con Batet y, por tanto, podría ser parcial en sus decisiones.

Respecto a Díez, el TC ha ratificado la abstención de la magistrada del recurso impuesto por Vox contra la ley de la Generalitat que consiguió esquivar la obligatoriedad de impartir un 25% de las materias en castellano en las aulas catalanas.

Díez ya se abstuvo en el pasado Pleno del recurso de Ómnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la cuota del 25%. La razón su abstención es que firmó varios dictámenes sobre el asunto como parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.