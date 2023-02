'Ya es mediodía' revela la versión de los dueños del 'after' desalojado en el que se encontraba Froilán: "No es un club de alterne"

Las sucesivas polémicas en las que se ve inmerso Froilán, cuarto en la línea de sucesión al trono español, suponen un verdadero quebradero de cabeza para sus padres que, a la espera de que se marche a Abu Dabi junto a Juan Carlos I, tratan de controlarle durante el tiempo que le queda en España.

Este martes, Ya es mediodía ha mostrado, en exclusiva, las imágenes de la redada en el after ilegal en el que se encontraba el joven. Todo sucedió el pasado domingo a las 8:00 horas, cuando los agentes llegaron al local alertados por los vecinos, que se quejaban del ruido procedente del establecimiento.

Además, el matinal de Telecinco ha contactado en directo con Amor Romeira que, a modo de reportera, ha comentado que ha podido acceder a la opinión de los dueños del after, quienes están "bastante molestos" por lo que se está comentando en los medios de comunicación.

"Dicen que, en el pasado, esto fue un club de alterne, pero no tiene nada que ver con lo que es ahora. Esto es un concepto que han traído de Holanda, Bélgica, Estados Unidos... Es un club privado con sauna 24 horas. Entra en todo lo legal en cuanto a los horarios en los que abren", ha comentado la colaboradora.

"No había tanta gente en la calle, no había suciedad ni personas orinando. En la puerta estaban los porteros, aunque también se ha dicho que uno de ellos intentó huir. Quieren dejar claro que en el local no hay un sensor de metales, por lo que no saben si había o no un cuchillo, algo que no es responsabilidad del local. Los dueños también han dejado claro que ni este ni ninguna otra discoteca de Madrid tienen un detector de metales. Sobre el atestado, aseguran que no hay un DJ sino una persona que se encarga de los altavoces de las habitaciones para controlar que no salga el sonido fuera y es verdad que había una mesa al fondo de la pista para la música ambiente, que está en lo legal en cuanto a los decibelios".

Además, Romeira ha agregado que los dueños del local han apuntado que Froilán no pagó sus consumiciones, sino que fue invitado y no hubo ningún desalojo: "Dicen que lo único que hubo fue una intervención policial. Además, aseguran que la Policía también estuvo correcta y se portaron muy bien. Solo tomaron los datos de las personas que estaban e hicieron cacheos a quienes creyeron conveniente, pero en ningún momento se desalojó el local ni se cerró o precintó. A día de hoy, sigue abierto".

Finalmente, Amor Romeira ha apuntado que, según una información que le acababa de llegar, "la Policía hizo otra redada en otro local el día anterior y nadie llamó a los agentes", sino que es algo que se hace manera rutinaria. Además, los dueños han asegurado que los precios que se han difundido no son los actuales, sino que corresponden a las temporadas de Navidad y verano, y que, ahora mismo, el precio depende de la cercanía del cliente.