La desaparición de Javier Ovejas, un hombre de 31 años natural de Cornago, en La Rioja, el pasado 29 de julio en el municipio de Entrena, localidad de la misma comunidad autónoma, supuso un quebradero de cabeza para la Guardia Civil que, rápidamente, comenzó a investigar el caso.

Pese a la ayuda del pueblo, que organizó una gran batida para dar con el paradero de Javier, la búsqueda concluyó sin ningún resultado. Según ha comentado este martes En boca de todos, Javier acudió a la casa del detenido para resolver algún tipo de deuda y, desde entonces, nada más se supo de él.

El vehículo que conducía el joven se encontró, junto a la vivienda del detenido, localizada en el número 32 de la avenida de Santa Ana, con su perro dentro y la puerta del conductor abierta. Las autoridades procedieron al registro de la casa, para lo que contaron con las unidades de Criminología y Cinológica de la Guardia Civil, quienes propiciaron el ingreso en prisión del sospechoso.

El detenido, Óscar P.R., vecino de Entrena, cuenta con 12 antecedentes penales entre los que se encuentran estafa, hurto, malos tratos en el ámbito familiar, tráfico de drogas o integración en grupos criminales. Tras prestar declaración ante el juez, ingresó en prisión provisional por su supuesta implicación en la desaparición de Javier Ovejas.

El matinal ha tenido acceso en exclusiva a las declaraciones de Óscar, que niega haber acabado con la vida de Javier: "Que se hayan encontrado cuatro casquillos, muestras de restos biológicos donde estaba el coche, en el plato de ducha y la habitación puede ser, pero no son de Javier. Pueden ser de perros o míos".

"Le envié un mensaje para quedar en mi domicilio para que me diera algo del dinero que me debía, que eran 100 euros. Se presentó entre las 8:00 horas y las 9:00 horas y estaba hinchando la rueda de la furgoneta. Escuché que con Javi había dos personas. Me dijo que se le había estropeado algo del coche y que volvería luego. Creo que me robó una serie de monedas", se defiende el acusado.

"Los casquillos pudieron ser disparados por Javier. Los hacía con un bolígrafo-pistola. No era raro que apareciesen en cualquier lado e incluso en la furgoneta. Ha disparado estando en mi casa, he podido coger algún casquillo y meterlo en la furgoneta. Son casquillos de arma de fuego real. No tengo ningún arma de estas características, solo perdigones", concluye Óscar.