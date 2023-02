Consultorio de Vivienda: "Un vecino alquiló el piso a 6 personas, ¿podemos reclamar la parte proporcional del agua que consumen todos?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Ropa chorreando y reloj molesto

PREGUNTA Tengo una vecina encima que tiende la ropa chorreando todos los días y me impide que, cuando tiendo la ropa casi seca de la lavadora, tengo que echar el toldo. ¿Qué puedo hacer?

La misma vecina, tiene un reloj de campana que durante la noche va dando secuencialmente las horas y es difícil conciliar el sueño. En reuniones lo he indicado, pero las medidas siguen sin llegar. Estas viviendas son del año 1971 y evidentemente no están construidas con elementos que puedan insonorizar. ¿Qué puedo hacer y dónde acudir si los vecinos no se dan por aludidos? Jorge

RESPUESTA DE LA EXPERTA Ambas cosas claramente son actividades molestas que en principio solamente le molestan a usted por la proximidad con esta vivienda, por lo que al resto de los propietarios no les afecta y, en consecuencia, no creo que secunden su queja en una junta.

Por experiencia en el sector, en estos casos funciona más el diálogo e intentar un acercamiento con este propietario más que otra cosa.

Aislamiento de fachada

PREGUNTA En mi comunidad se va a aprobar una derrama para aislar las fachadas y así reducir coste energético. El precio de dicha derrama es de 205.000 euros y somos 31 vecinos.

¿Estoy obligada a pagar dicha derrama o puedo oponerme a ella? En caso de que no sea obligatorio que la pague, ¿en base a qué me puedo negar y no figurar como vecina morosa? La cuota de comunidad es de 25 euros / mes. Elena.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética dependiendo de su coste anual para la comunidad requiere la adopción del acuerdo por 3/5 o mayoría simple pero en ambos supuestos adoptado el acuerdo vincula a todos los propietarios al pago, incluidos los disidentes.

Mucho gasto de agua

PREGUNTA En mi comunidad somos 8 propietarios. En cada piso vive una persona. El agua se paga dentro del recibo de la comunidad. Un vecino tiene alquilado el piso a 6 personas, lo cual incrementa el gasto del agua.

¿Tenemos derecho a reclamarle la parte proporcional que consumen sus inquilinos? o ¿podemos pedirle que ponga un contador de agua en la vivienda alquilada? María José

RESPUESTA DE LA EXPERTA A falta de contador cada finca contribuye al pago de los gastos, incluido el agua, conforme a su coeficiente de propiedad con independencia del número de personas que habiten en la vivienda.

La comunidad puede adoptar el acuerdo de instalar contadores de agua pero esta medida sería para todos los propietarios y no solo para el que tiene alquilada la vivienda a 6 personas.