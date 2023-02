Kerem Bürsin, Hande Erçel y otros actores turcos reaccionan al terremoto: "Nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno"

Turquía cuanta ya con al menos 3.381 personas muertas y otras 20.400 han resultado heridas tras los dos fuertes terremotos que desde el lunes están devastando el país.

Toda la población turca se ha unido para participar en las labores de rescate, así como el Gobierno turco ha destinado 12,1 millones de euros para cubrir los desperfectos y ayudar a los más afectados.

Algo que destaca de Turquía son sus telenovelas, las cuales se han hecho muy famosas en España. Los protagonistas de ellas han querido mostrar su dolor y preocupación por la situación que están viviendo, aunque algunos físicamente no se encuentren allí.

Acımız çok büyük! Bir olalım! Yaşadığımız bu felaketler, bu acılar bunu göstermiyor mu…? Dualarımız bir, acımız bir, sevgimiz bir. Geçmiş olsun Türkiye’m 🙏🏻♥️ — Kerem Bürsin (@KeremBursin) February 6, 2023

Kerem Bürsin, protagonista de Love is in the air, ha sido uno de los primeros en hablar al respecto de este fenómeno. "¡Nuestro dolor es tan grande! ¡Seamos uno! ¿Acaso no lo demuestran estos desastres, estos dolores por los que estamos pasando? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía", expresa en su Twitter.

La que fuera su pareja y compañera de serie, Hande Erçel, también ha aportado su granito de arena en redes, compartiendo listas de desaparecidos, mapas donde los afectados pueden encontrar refugio, peticiones de ayuda internacional y vídeos en los que se muestra la gravedad de la situación.

Geçmiş olsun Türkiye 🇹🇷 — Demet Özdemir (@dmtzdmr) February 6, 2023

Anadolu dünyanın kalbidir . — Buğra Gülsoy (@BugraGulsoy) February 7, 2023

"Que te mejores pronto Turquía", escribe Demet Özdemir, de la serie Mi hogar, mi destino, "Anatolia es el corazón del mundo", apunta Buğra Gülsoy, de Mi hija, haciendo referencia a una de las ciudades más afectadas.

Birce Akalay, de la serie Amor en blanco y negro, ha solicitado ayuda para los afectados: "Deseamos fuerza y pronta recuperación a nuestros ciudadanos heridos que luchan por sobrevivir bajo los escombros" y Burak Deniz, el protagonista de Hayat: amor sin palabras, ha recordado la importancia de donar sangre para suministrar a los heridos que la necesiten.