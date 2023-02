Borràs ve "coherente" que ERC no lo acompañe al juicio en el TSJC: "Ya han hecho de jueces y me han vulnerado la presunción de inocencia"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ve "coherente" que ERC no la acompañe este viernes al TSJC en el inicio de su juicio. "Ya han hecho de juez y ya me han apartado de mi ejercicio político en el Parlament con una decisión partidista y arbitraria. Ya ha habido vulneración de presunción de inocencia por parte de ERC", ha añadido en una entrevista en 'TV3'.

Por otro lado, la presidenta suspendida del Parlament ha calificado de "triste y decepcionante" que personas que también han sufrido "persecución política", que califica de 'lawfare', no se solidaricen con compañeros que la sufren. En este contexto, ha asegurado que ella ha estado y estará junto a "todos los represaliados" con independencia de la adscripción ideológica.

Borràs ha explicado que se siente como "cualquier persona a las puertas de ser juzgada sin haber cometido ningún delito". Y lo ha definido como una "situación de indignación" que se ha alargado en el tiempo. Se trata de un juicio que, según ha dicho, no se tendría que producir y ha añadido que lo afronta con la voluntad de que su defensa demuestre con pruebas su inocencia.

Después de que este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta, explicara que su partido no acompañará Borràs al TSJC porque "es un caso de mala praxis que no tiene nada que ver con la represión", Borràs ha dicho que se quedará con las personas que quieran y puedan acompañarla. Ha asegurado que el candidato de Junts por Barcelona, Xavier Trias, le ha expresado su apoyo, pero no ha aclarado si estará el viernes con ella en las puertas del TSJC. "Ayer estuve con él y me dio su apoyo explícito. No me dijo hasta el viernes, esto no me lo dijo, me dio todo el ánimo y me dijo que está a mi lado", ha explicado.

Preguntada por sí Junts presentará una enmienda a la totalidad contra los presupuestos, Borràs ha dicho que el partido está "trabajando con rigor" y ha dado a entender que ella es partidaria.

"No se trata de lo que yo quiera, sino de demostrar coherencia con lo que mantenemos. Es una legislatura que tenía que hacer vía hacia la independencia y Aragonès se comprometió a culminar la independencia, no puede ser este viraje en dirección contraria y que esté cómodamente instalado en el autonomismo. Los presupuestos lo ratifican y no podemos estar de acuerdo", ha añadido.

Según Borràs, la mayoría independentista del 52% "ha saltado por los aires" y todo el mundo tiene parte de responsabilidad, pero ha señalado que Aragonès es quien "más responsabilidad tiene".