Lágrimas y enfados en la primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones': "¡Que te apartes de él!"

Marina protagonizó el visionado de imágenes más duro de la noche en la primera hoguera de La isla de las tentaciones. Aun así, ninguna de las demás chicas se marchó sin derramar lágrimas o enfadarse.

Elena fue una de las jóvenes más comentadas, a la par que Noemí. La autodenominada Barbie no dejó de gritarle a la tablet desde que pusieron los primeros segundos de imágenes: "¡Tía, que te apartes de él!", decía furiosa.

"David es un chico caliente. Le gustan las chicas y el morbo", le explicó Elena a Sandra Barneda durante la hoguera. "Me da miedo que con otra vaya despacio, porque así lo hizo conmigo". Lo que no esperaba es que la que pretendía ir rápida era María, la tentadora: "Ella va mucho a por él y él se está dejando", dijo entre sollozos.

A medida que veía la conexión de su pareja con la tentadora, peor se ponía. "Eso lo hago yo, ¿por qué lo tienen que hacer otras?", se quejó ante las imágenes de María besando el cuello de David.

Al llegar de vuelta a la villa no tuvo el consuelo que esperaba en los tentadores: "Tu novio va a caer", advirtió Napoli a Elena después de contarle las imágenes que había visto.

Lydia también sufrió por las distancias no respetadas de su pareja. Manuel protagonizó un tonteo de película con Míriam, la tentadora VIP de la temporada. "Los besos en el cuello me parecen innecesarios. Me ha dolido su cara, se le ve muy cómodo", espetó con un tono triste. "A partir de ahora voy a disfrutar más, no me voy a comer la cabeza", remontó la joven.