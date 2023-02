Pablo Motos les promete un curioso regalo que todavía no tienen en su casa a Joaquín y a Susana Saborido: "Es que es muy caro"

Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, fueron los encargados de inaugurar la semana de invitados de El Hormiguero. Ambos acudieron para presentar su nueva serie documental, La penúltima y me voy, que se estrenó en Antena 3 la semana pasada.

Tras comentar algunos detalles que los espectadores podrán ver en el programa y de anécdotas personales de la pareja, Pablo Motos quiso saber cómo iba la obra que estaban haciendo en su nueva casa.

"¿Habéis puesto un váter con chorrito?", les preguntó el valenciano. El futbolista admitió que Saborido no le había dejado: "Entre lo que le gusta salir y eso, no le veo", comentó la invitada.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero, la pareja, @joaquinarte y Susana Saborido #SusanaJoaquínEH pic.twitter.com/j7r7w1wYZb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2023

El presentador confesó que se había puesto uno en su casa tras probar el de su mujer: "Hay que tener cuidado porque tiene dos posiciones y, si pones la de chica, el chorrito te da en los huevos", aseguró entre risas.

"Yo soy de bidé, no de váter con eso", explicó Saborido, a lo que el conductor del programa de Antena 3 le respondió: "Es como el teléfono góndola de antes y el iPhone. Hay una mejora donde no tienes que hacer nada".

"¡Es lo mejor que ha inventado el hombre! Yo lo probé en Budapest", afirmó Joaquín, intentando convencer a su esposa para tener uno en su casa. "Pues lo pones en el cuarto de baño del jardín. Donde yo duermo no voy a poner el chorrito ese", le contestó la sevillana.

El jugador del Betis volvió a la carga diciéndole que la taza se calentaba para que no le diera impresión cuando se sentara: "Para la próxima casa...", señaló Saborido.

Joaquín y Susana Saborido, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Entonces Motos le sorprendió con una propuesta: "Te lo regalo yo". La invitada le contestó: "¿Sí? Pues una de las cosas por la que no lo compré fue porque era muy caro". Y sellaron el acuerdo con un apretón de manos y los aplausos de Joaquín.

"Lo que no me va a gustar es que cada vez que vaya al váter me voy a acordar de este tío... ¡Esta va por ti, Pablo!", exclamó entre risas el futbolista antes de seguir con la entrevista.

El lado oscuro del deporte

Al final de la misma, el valenciano pasó más hacia la parte deportiva: "En el documental hay algún momento en el que se ve a un Joaquín triste", le dijo al invitado. "No suele estar así, pero hay momentos en el fútbol en los que no lo ha pasado bien, no entendía muchas cosas…", se adelantó a contestar la sevillana.

"Es entender que es ley de vida, por la edad que tienes, pero mi mente pelea porque sé que mi cuerpo está bien, soy consciente que no puedo jugar los 90 minutos, pero sí que puedo hacer algo más. He aceptado que mi papel ahora es otro, pero tengo una lucha interna y eso es lo que me mantiene vivo, Pablo", concluyó Joaquín.